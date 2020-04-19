Идея торговой стратегии

Стратегия на основе отложенных Stop ордеров. Описание взято из ветки Dual Candle-stick Strategy. Использует пользовательские индикаторы: Bollinger Bands Fills (Period 20, Shift 0, Deviation 2.0), RSI Fills (RSI: averaging period 14, на основе цен Close, уровни 31.0, 50.0 и 69.0) и Dual Candlestick. Общий вид трёх индикаторов.

Для визуализации индикаторов при обычной торговле поставьте параметр 'Use indicator visualization' в 'true'.

Рис. 1. Стратегия при ручной торговле - визуализация индикаторов

На рисунке 1 собраны три индикатора, которые помогают поиск сигналов для входа, но при этом каждый индикатор остаётся индивидуальным: индикаторы не общаются между собой и выдают свои сигналы. При ручной торговле задача пользователя отсеивать ложные сигналы.

Описание сигналов:

Сигналы рекомендуется искать в момент рождения нового бара. В таком случае нумерация баров будет такой: #2 | #1 | #0 |. Бар #0 - это тот самый новый бар, который только родился.

Сигнал на BUY:

бар #2 бычий и бар #1 полностью внутри бара #2 - этот паттерн отслеживает индикатор ' Dual Candlestick ': индикаторный буфер ' Buy Signal ' содержит цену

': индикаторный буфер ' ' содержит цену бар #2 и бар #1 находятся между ' Bands Upper ' и ' Bands Middle ' индикатора ' Bollinger Bands Fills '. Данный параметр в версии 1 отключён. Здесь можно ввести легкий фильтр: находятся полностью (берётся в расчёт High и Low), находятся частично (учитываются цены Open и Close)

' и ' ' индикатора ' '. значение индикатора ' RSI Fills ' выше среднего уровня ' RSI: Value Level Middle ' (по умолчанию этот уровень равен 50.0). Данный параметр в версии 1 отключён. Также можно ввести легкий фильтр: RSI выше среднего уровня на обоих барах, RSI выше среднего уровня на одном из баров

' выше среднего уровня ' ' (по умолчанию этот уровень равен 50.0). на уровне High бара #2 можно выставить отложенный Buy stop ордер





Рис. 2. Три сработавших сигнала на BUY

Сигнал на SELL:

бар #2 медвежий и бар #1 полностью внутри бара #2 - этот паттерн отслеживает индикатор ' Dual Candlestick ': индикаторный буфер ' Sell Signal ' содержит цену

': индикаторный буфер ' ' содержит цену бар #2 и бар #1 находятся между ' Bands Middle ' и ' Bands Lower ' индикатора ' Bollinger Bands Fills '. Данный параметр в версии 1 отключён. Здесь можно ввести легкий фильтр: находятся полностью (берётся в расчёт High и Low), находятся частично (учитываются цены Open и Close)

' и ' ' индикатора ' '. значение индикатора ' RSI Fills ' ниже среднего уровня ' RSI: Value Level Middle ' (по умолчанию этот уровень равен 50.0). Данный параметр в версии 1 отключён. Также можно ввести легкий фильтр: RSI ниже среднего уровня на обоих барах, RSI ниже среднего уровня на одном из баров

' ниже среднего уровня ' ' (по умолчанию этот уровень равен 50.0). на уровне Low бара #2 можно выставить отложенный Sell stop ордер





Рис. 3. Три сработавших сигнала на SELL





Особенности:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1. Новый параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '.

' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' ', ' ' и ' '. Новый сигнал сначала удаляет отложенные ордера и только потом делается попытка разместить новый отложенный ордер.

Данный параметр в версии 1 отключён. Параметр ' Pending: Maximum spread ' - отложенный ордер не будет выставлен, если текущий спред (цена Ask минус цена Bid) больше заданного спреда. Таким образом из-за спреда можно потерять сигнал для входа. Но сигнал терять нельзя и отложенный ордер должен быть выставлен. Для этого есть уточняющий параметр ' Pending: Type of allocation ' - ' Place at any price ' (разместить отложенный ордер по ближайшей цене с учётом спреда) и ' Wait one hour ' - ждать подходящего спреда один час, если за этот час спреда подходящего не будет - действовать как при ' Place at any price '.

















Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.





Дополнительные возможности

Данный параметр в версии 1 отключён. Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Данный параметр в версии 1 отключён. Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.