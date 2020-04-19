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Dual Candlestick Strategy EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Идея торговой стратегии
Стратегия на основе отложенных Stop ордеров. Описание взято из ветки Dual Candle-stick Strategy. Использует пользовательские индикаторы: Bollinger Bands Fills (Period 20, Shift 0, Deviation 2.0), RSI Fills (RSI: averaging period 14, на основе цен Close, уровни 31.0, 50.0 и 69.0) и Dual Candlestick. Общий вид трёх индикаторов.
Для визуализации индикаторов при обычной торговле поставьте параметр 'Use indicator visualization' в 'true'.
Рис. 1. Стратегия при ручной торговле - визуализация индикаторов
На рисунке 1 собраны три индикатора, которые помогают поиск сигналов для входа, но при этом каждый индикатор остаётся индивидуальным: индикаторы не общаются между собой и выдают свои сигналы. При ручной торговле задача пользователя отсеивать ложные сигналы.
Описание сигналов:
Сигналы рекомендуется искать в момент рождения нового бара. В таком случае нумерация баров будет такой: #2 | #1 | #0 |. Бар #0 - это тот самый новый бар, который только родился.
Сигнал на BUY:
- бар #2 бычий и бар #1 полностью внутри бара #2 - этот паттерн отслеживает индикатор 'Dual Candlestick': индикаторный буфер 'Buy Signal' содержит цену
- бар #2 и бар #1 находятся между 'Bands Upper' и 'Bands Middle' индикатора 'Bollinger Bands Fills'. Данный параметр в версии 1 отключён. Здесь можно ввести легкий фильтр: находятся полностью (берётся в расчёт High и Low), находятся частично (учитываются цены Open и Close)
- значение индикатора 'RSI Fills' выше среднего уровня 'RSI: Value Level Middle' (по умолчанию этот уровень равен 50.0). Данный параметр в версии 1 отключён. Также можно ввести легкий фильтр: RSI выше среднего уровня на обоих барах, RSI выше среднего уровня на одном из баров
- на уровне High бара #2 можно выставить отложенный Buy stop ордер
Рис. 2. Три сработавших сигнала на BUY
Сигнал на SELL:
- бар #2 медвежий и бар #1 полностью внутри бара #2 - этот паттерн отслеживает индикатор 'Dual Candlestick': индикаторный буфер 'Sell Signal' содержит цену
- бар #2 и бар #1 находятся между 'Bands Middle' и 'Bands Lower' индикатора 'Bollinger Bands Fills'. Данный параметр в версии 1 отключён. Здесь можно ввести легкий фильтр: находятся полностью (берётся в расчёт High и Low), находятся частично (учитываются цены Open и Close)
- значение индикатора 'RSI Fills' ниже среднего уровня 'RSI: Value Level Middle' (по умолчанию этот уровень равен 50.0). Данный параметр в версии 1 отключён. Также можно ввести легкий фильтр: RSI ниже среднего уровня на обоих барах, RSI ниже среднего уровня на одном из баров
- на уровне Low бара #2 можно выставить отложенный Sell stop ордер
Рис. 3. Три сработавших сигнала на SELL
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'.
- Новый сигнал сначала удаляет отложенные ордера и только потом делается попытка разместить новый отложенный ордер.
- Данный параметр в версии 1 отключён. Параметр 'Pending: Maximum spread' - отложенный ордер не будет выставлен, если текущий спред (цена Ask минус цена Bid) больше заданного спреда. Таким образом из-за спреда можно потерять сигнал для входа. Но сигнал терять нельзя и отложенный ордер должен быть выставлен. Для этого есть уточняющий параметр 'Pending: Type of allocation' - 'Place at any price' (разместить отложенный ордер по ближайшей цене с учётом спреда) и 'Wait one hour' - ждать подходящего спреда один час, если за этот час спреда подходящего не будет - действовать как при 'Place at any price'.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Дополнительные возможности
- Данный параметр в версии 1 отключён. Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Данный параметр в версии 1 отключён. Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Торговля по индикатору индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator. Развитие первой версииDual Candlestick
Свечной паттерн 'Dual Candlestick'
Отправка/получение информации через ChartEvent-событияTwo_Symbols_iRSI_EA
Мультисимвольная торговая система. Описание берёт в теме https://www.mql5.com/ru/forum/233860/15876097#comment_15876097