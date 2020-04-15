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Индикаторы

RSI Fills - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2664
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

К стандартному индикатору RSI (Relative Strength Index, RSI) добавлен стиль рисования DRAW_FILLING для заливки области между пользовательскими уровнями 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.

Всего можно настроить три пользовательских уровня: 'RSI: Value Level Down', 'RSI: Value Level Middle' и 'RSI: Value Level Up'. Цвет пользовательских уровней задаётся через 'RSI: Color line Levels'.

Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между уровнями 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.

RSI Fills

Рис. 1. Индикатор RSI Fills

    Bollinger Bands Fills Bollinger Bands Fills

    Индикатор на базе стандартного Bollinger Bands с добавлением стиля рисования DRAW_FILLING

    MaDev EA 2 MaDev EA 2

    Вторая версия стратегии на пользовательском индикаторе MaDev. Изменён блок сигналов. Добавлены параметры

    Bearish Bullish Harami Bearish Bullish Harami

    Индикатор отображает два паттерна: 'Bearish Harami' и 'Bullish Harami'

    Dual Candlestick Dual Candlestick

    Свечной паттерн 'Dual Candlestick'