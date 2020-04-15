Идея индикатора

К стандартному индикатору RSI (Relative Strength Index, RSI) добавлен стиль рисования DRAW_FILLING для заливки области между пользовательскими уровнями 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.

Всего можно настроить три пользовательских уровня: 'RSI: Value Level Down', 'RSI: Value Level Middle' и 'RSI: Value Level Up'. Цвет пользовательских уровней задаётся через 'RSI: Color line Levels'.

Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между уровнями 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.





Рис. 1. Индикатор RSI Fills