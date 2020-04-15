Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI Fills - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2664
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
К стандартному индикатору RSI (Relative Strength Index, RSI) добавлен стиль рисования DRAW_FILLING для заливки области между пользовательскими уровнями 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.
Всего можно настроить три пользовательских уровня: 'RSI: Value Level Down', 'RSI: Value Level Middle' и 'RSI: Value Level Up'. Цвет пользовательских уровней задаётся через 'RSI: Color line Levels'.
Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между уровнями 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.
Рис. 1. Индикатор RSI Fills
Индикатор на базе стандартного Bollinger Bands с добавлением стиля рисования DRAW_FILLINGMaDev EA 2
Вторая версия стратегии на пользовательском индикаторе MaDev. Изменён блок сигналов. Добавлены параметры
Индикатор отображает два паттерна: 'Bearish Harami' и 'Bullish Harami'Dual Candlestick
Свечной паттерн 'Dual Candlestick'