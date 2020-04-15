Идея индикатора

Добавление к стандартному индикатору Bollinger Bands стиля рисования DRAW_FILLING. Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между границами 'Bands upper' и 'Bands lower'.

Рис. 1. Индикатор Bollinger Bands Fills

При работе с индикаторами, которые используют стиль рисования DRAW_FILLING, необходимо учитывать параметр расположения графика - чтобы стиль рисования не перекрашивал бары:

Рис. 2. Параметр расположения графика