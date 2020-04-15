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Bollinger Bands Fills - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Добавление к стандартному индикатору Bollinger Bands стиля рисования DRAW_FILLING. Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между границами 'Bands upper' и 'Bands lower'.
Рис. 1. Индикатор Bollinger Bands Fills
При работе с индикаторами, которые используют стиль рисования DRAW_FILLING, необходимо учитывать параметр расположения графика - чтобы стиль рисования не перекрашивал бары:
Рис. 2. Параметр расположения графика
Вторая версия стратегии на пользовательском индикаторе MaDev. Изменён блок сигналов. Добавлены параметрыClose Delete On Friday
Советник-утилита: закрытие позиций и удаление отложенных ордеров в пятницу
Модификация стандартного индикатора RSI (Relative Strength Index, RSI) - добавлены пользовательские уровни и заливка области индикатораBearish Bullish Harami
Индикатор отображает два паттерна: 'Bearish Harami' и 'Bullish Harami'