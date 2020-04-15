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Индикаторы

Bollinger Bands Fills - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2919
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Добавление к стандартному индикатору Bollinger Bands стиля рисования DRAW_FILLING. Индикатор рекомендуется применять при ручной торговле - для визуального выделения области индикатора между границами 'Bands upper' и 'Bands lower'.

Bollinger Bands Fills

Рис. 1. Индикатор Bollinger Bands Fills

При работе с индикаторами, которые используют стиль рисования DRAW_FILLING, необходимо учитывать параметр расположения графика - чтобы стиль рисования не перекрашивал бары:

Bollinger Bands Fills

Рис. 2. Параметр расположения графика

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