Идея индикатора

Идея - отобразить свечной паттерн 'Dual Candlestick', при помощи стиля рисования DRAW_ARROW.

Описание паттерна 'Dual Candlestick': состоит из двух свеч. Если левая свеча свеча бычья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене High левой свечи можно выставлять отложенный ордер Buy stop. Если левая свеча свеча медвежья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене Low левой свечи можно выставлять отложенный ордер Sell stop.

Рис. 1. Индикатор 'Dual Candlestick'