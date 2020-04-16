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Dual Candlestick - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Идея - отобразить свечной паттерн 'Dual Candlestick', при помощи стиля рисования DRAW_ARROW.
Описание паттерна 'Dual Candlestick': состоит из двух свеч. Если левая свеча свеча бычья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене High левой свечи можно выставлять отложенный ордер Buy stop. Если левая свеча свеча медвежья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене Low левой свечи можно выставлять отложенный ордер Sell stop.
Рис. 1. Индикатор 'Dual Candlestick'
Индикатор отображает два паттерна: 'Bearish Harami' и 'Bullish Harami'RSI Fills
Модификация стандартного индикатора RSI (Relative Strength Index, RSI) - добавлены пользовательские уровни и заливка области индикатора
Торговля по индикатору индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator. Развитие первой версииDual Candlestick Strategy EA
Торговая стратегия по мотивам ветки https://www.mql5.com/en/forum/337446 Работа отложенными Stop ордерами