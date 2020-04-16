CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Dual Candlestick - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3185
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Идея - отобразить свечной паттерн 'Dual Candlestick', при помощи стиля рисования DRAW_ARROW.

Описание паттерна 'Dual Candlestick': состоит из двух свеч. Если левая свеча свеча бычья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене High левой свечи можно выставлять отложенный ордер Buy stop. Если левая свеча свеча медвежья, а правая свеча полностью перекрывается левой - по цене Low левой свечи можно выставлять отложенный ордер Sell stop. 

Dual Candlestick

Рис. 1. Индикатор 'Dual Candlestick'

    Bearish Bullish Harami Bearish Bullish Harami

    Индикатор отображает два паттерна: 'Bearish Harami' и 'Bullish Harami'

    RSI Fills RSI Fills

    Модификация стандартного индикатора RSI (Relative Strength Index, RSI) - добавлены пользовательские уровни и заливка области индикатора

    AlliHeik 2 AlliHeik 2

    Торговля по индикатору индикатор Heiken Ashi Smoothed Oscillator. Развитие первой версии

    Dual Candlestick Strategy EA Dual Candlestick Strategy EA

    Торговая стратегия по мотивам ветки https://www.mql5.com/en/forum/337446 Работа отложенными Stop ордерами