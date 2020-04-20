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Two_Symbols_iRSI_EA - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Мультисимвольная стратегия (два символа) на сигналах индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Начало берёт в теме Вечер выходного дня. Сам советник может быть запущен на символе (назовём его 'Symbol 2'), а два рабочих символа задаются через '0: RSI symbol' и '1: RSI symbol' (на рабочих символах создаётся по одному объекту торгового класса).
Описание сигналов:
Для сигналов BUY правило: RSI на 'текущем баре' больше 30, а на предыдущем - меньше 30. Другими словами есть пересечение значения 30 снизу вверх. Для сигналов SELL зеркальное правило: RSI на 'текущем баре' меньше 70, а на предыдущем - больше 70. Другими словами есть пересечение значения 70 сверху вниз.
Уточнение стратегии:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'.
Следующие параметры настраиваются независимо от другого символа: 'Stop Loss', 'Take Profit', 'XXXX: Trailing, in seconds', 'XXXX: : Search signals, in seconds', 'XXXX: Trailing Stop', 'XXXX: Trailing Step', 'XXXX: Money management: Lot OR Risk', 'XXXX: The value for "Money management"', 'XXXX: Trade mode: ', 'XXXX: RSI symbol', 'XXXX: RSI averaging period', 'XXXX: RSI type of price', 'XXXX: Maximum positions'.
А вот эти параметры являются общими:
- 'Profit target, in deposit money' - цель для прибыли. При достижении закрываются позиции по обоим символам
- 'Maximum loss' - максимальный убыток. При достижении закрываются позиции по обоим символам
- Deviation, in points (1.00045-1.00055=10 points)
- Only one positions
- Reverse
- Close opposite
- Print log
- Magic number
Как скачать:
Торговая стратегия выполнена в виде Публичного проекта - и доступна только через редактор MetaEditor.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Отправка/получение информации через ChartEvent-событияDual Candlestick Strategy EA
Торговая стратегия по мотивам ветки https://www.mql5.com/en/forum/337446 Работа отложенными Stop ордерами
Берем котировку и подсчитываем сколько раз цена(бары) пересекала её. На основе полученных данных строим вертикальную гистограмму.MartingailExpert 2
Исправления и доработка первой версии. Простой мартингейл. Когда нет ни одной позиции, вход осуществляется по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator)