Two_Symbols_iRSI_EA

Идея торговой стратегии

Мультисимвольная стратегия (два символа) на сигналах индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Начало берёт в теме Вечер выходного дня. Сам советник может быть запущен на символе (назовём его 'Symbol 2'), а два рабочих символа задаются через '0: RSI symbol' и '1: RSI symbol' (на рабочих символах создаётся по одному объекту торгового класса).

Описание сигналов:

Для сигналов BUY правило: RSI на 'текущем баре' больше 30, а на предыдущем - меньше 30. Другими словами есть пересечение значения 30 снизу вверх. Для сигналов SELL зеркальное правило: RSI на 'текущем баре' меньше 70, а на предыдущем - больше 70. Другими словами есть пересечение значения 70 сверху вниз.

Уточнение стратегии:

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1. Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'.