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MaDev EA 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1981
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
MaDev EA 2.mq5 (106.36 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
MaDev.mq5 (11.92 KB) просмотр
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Модификация версии - MaDev EA

Новое в версии 2 Trade mode

  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.
  • Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'.
  • Изменён блок поиска торгового сигналы и сам принцип

Идея торговой стратегии

Советник использует пользовательский индикатор MaDev - индикатор максимального отклонения между iMA и ценой:

Рис. 1. Пользовательский индикатор MaDev 

Новый принцип поиска торгового сигнала

Теперь в заданном окне 'Frames' ищется максимальное значение в буферах 'Upper max dev' и 'Lower max dev'. Если на протяжении последних 'N Bars' не будет преодолено это значение - значит найден торговый сигнал.

Например  'Frames' равен '30' и 'N Bars' равен '3'. Поиск максимальных значений от бара #3 и до бара #30 дал такие результаты: на баре #21 обнаружен максимальное значение в буфере 'Lower max dev', а на баре #8 - максимальное значение в буфере 'Upper max dev'. Значит дальше обращаем внимание только на буфер 'Upper max dev', так как в нём было самый последний максимум. Проверяем значение буфера 'Upper max dev' от текущего бара до бара #3. Если на этом промежутке значение 'Upper max dev' не больше найденного максимума на баре #8 - это торговый сигнал на SELL.


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и  'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'. 


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

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    Советник-утилита: закрытие позиций и удаление отложенных ордеров в пятницу

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