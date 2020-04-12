Close Delete On Friday

Что делает торговая утилита

В пятницу начиная с заданного времени 'Friday Start Hour'::'Friday Start Minute' утилита начинает закрывать позиции и удалять отложенные ордера. Можно настроить работу утилиты:

' 1. Close positions ' - разрешить/запретить закрывать позиции

' - разрешить/запретить закрывать позиции ' 2. Delete pending orders ' - разрешить/запретить удаление отложенных ордеров

' - разрешить/запретить удаление отложенных ордеров ' 3. Close all Symbols ' - при значении 'true' разрешить закрывать/удалять по всем символам

' - при значении 'true' разрешить закрывать/удалять по всем символам ' 4. Close ONLY with this Symbol ' - закрывать/удалять только по указанному символу (работает только если пункт '3' стоит в 'false')

' - закрывать/удалять только по указанному символу (работает только если пункт '3' стоит в 'false') ' 5. Close all Magics ' - при значении 'true' разрешить закрывать/удалять по всем Magic number

' - при значении 'true' разрешить закрывать/удалять по всем Magic number '6. Close ONLY with this Magic number' - закрывать/удалять только по указанному Magic number (работает только если пункт '5' стоит в 'false')





Данный код содержит упрощенные процедуры удаления отложенных ордеров и закрытия позиций (никак не учитывается уровни FreezeLevel, StopsLevel и Spread).