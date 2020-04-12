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Close Delete On Friday - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1665
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Что делает торговая утилита

В пятницу начиная с заданного времени 'Friday Start Hour'::'Friday Start Minute' утилита начинает закрывать позиции и удалять отложенные ордера. Можно настроить работу утилиты:

  • '1. Close positions' - разрешить/запретить закрывать позиции
  • '2. Delete pending orders' - разрешить/запретить удаление отложенных ордеров
  • '3. Close all Symbols' - при значении 'true' разрешить закрывать/удалять по всем символам
    • '4. Close ONLY with this Symbol' - закрывать/удалять только по указанному символу (работает только если пункт '3' стоит в 'false')
  • '5. Close all Magics' - при значении 'true' разрешить закрывать/удалять по всем Magic number
    • '6. Close ONLY with this Magic number' - закрывать/удалять только по указанному Magic number (работает только если пункт '5' стоит в 'false')

Close Delete On Friday


Данный код содержит упрощенные процедуры удаления отложенных ордеров и закрытия позиций (никак не учитывается уровни FreezeLevel, StopsLevel и Spread).

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