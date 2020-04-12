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Close Delete On Friday - эксперт для MetaTrader 5
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Что делает торговая утилита
В пятницу начиная с заданного времени 'Friday Start Hour'::'Friday Start Minute' утилита начинает закрывать позиции и удалять отложенные ордера. Можно настроить работу утилиты:
- '1. Close positions' - разрешить/запретить закрывать позиции
- '2. Delete pending orders' - разрешить/запретить удаление отложенных ордеров
- '3. Close all Symbols' - при значении 'true' разрешить закрывать/удалять по всем символам
- '4. Close ONLY with this Symbol' - закрывать/удалять только по указанному символу (работает только если пункт '3' стоит в 'false')
- '5. Close all Magics' - при значении 'true' разрешить закрывать/удалять по всем Magic number
- '6. Close ONLY with this Magic number' - закрывать/удалять только по указанному Magic number (работает только если пункт '5' стоит в 'false')
Данный код содержит упрощенные процедуры удаления отложенных ордеров и закрытия позиций (никак не учитывается уровни FreezeLevel, StopsLevel и Spread).
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