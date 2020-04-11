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iRSI Different input and output signals - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Использование независимых сигналов на открытие и закрытие позиций на основе индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Предполагается, что индикатор имеет как минимум две основные настройки: 'RSI: Level DOWN' и 'RSI: Level UP'. Значение 'RSI: Level DOWN' всегда меньше значения 'RSI: Level UP' - иначе это трактуется как ошибка. Эти уровни образуют так называемые зоны. Каждый из сигналов (на открытие и на закрытие) привязываться к своему уровню (параметры 'RSI: Signal Open level type' и 'RSI: Signal Close level type') - ситуация, когда оба сигнала привязаны к одному и тому-же уровню приравнивается к ошибке.
В торговой стратегии предлагаются такие сигналы:
- Вход в зону (пересечение сверху вниз уровня 'RSI: Level DOWN' - сигнал на открытие BUY, пересечение снизу вверх уровня 'RSI: Level UP' - сигнал на открытие SELL)
- Выход из зоны (пересечение снизу вверх уровня 'RSI: Level DOWN' - сигнал на открытие BUY, пересечение сверху вниз уровня 'RSI: Level UP' - сигнал на открытие SELL)
- Минимальная площадь зоны (для поиска запрашиваются 100 последних баров, если баров мало - это ошибка). Если достигнута необходимая площадь - будет открыта позиция. Если на следующем баре площадь продолжится увеличиваться - вероятно, что и на следующем баре будет открыта позиция. В таком случае рекомендуется ограничивать количество позиций при помощи параметра 'Only one positions'
- Минимальное количество баров в зоне. Аналогично с площадью - рекомендуется ограничивать количество позиций при помощи параметра 'Only one positions'
Рис. 1. Сигналы стратегии
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.
- Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Простая стратегия: позиция открывается только если бар #1 пересёк индикатор iMA (Moving Average, MA)iMA on iADX EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'iMA on iADX'
Советник-утилита: закрытие позиций и удаление отложенных ордеров в пятницуMaDev EA 2
Вторая версия стратегии на пользовательском индикаторе MaDev. Изменён блок сигналов. Добавлены параметры