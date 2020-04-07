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Relative Vigor EA 2 Trade mode - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1622
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Модификация версии - Relative Vigor EA 2

Новое в версии 2 Trade mode

  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.
  • Новый параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'.

    Идея торговой стратегии

    Блок генерации сигнала заменён на новый. В первой версии было так:

    Торговый  сигнал строится на индикаторе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) на таймфрейме D1 - пересечение линий индикатора:

    Relative Vigor EA

    А теперь торговый сигнал - это пересечение нулевой линии. Пересечение сверху вниз - сигнал на открытие BUY позиции, пересечение снизу вверх - сигнал на открытие SELL позиции.

    Что изменено в стратегии

    1. Теперь можно выбрать для какой линии - основной или сигнальной проводить поиск пересечения нуля (задаётся в параметре  RVI buffer crossing zero)

    2. Можно задать количество баров после пересечения нуля - то есть своеобразная пауза в принятии решения для генерации сигнала (параметр  RVI bars after crossing zero).

    3. Настройки по-умолчанию: Only one positions поставлен в "true" - в одном направлении не более одной позиции.


    После получения сигнала на текущем таймфрейме в момент рождения нового бара открываем одну позицию в направлении сигнала (параметр  Only one positions поставлен в "false"). Позиции по-умолчанию открываются без Стоп лосс и Тейк профит, а также по-умолчанию Трейлинг отключен. При появлении противоположного сигнала все ранее открытые позиции будут закрыты (параметр  Close opposite поставлен в "true").


    Подробнее о настройках советника:

    Торговые настройки

    В советнике можно как включать, так и выключать 'Stop Loss', 'Take Profit' и  'Trailing Stop'. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

    Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds', а интервал поиска торговых сигналов в 'Search signals, in seconds'. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Можно ограничивать тип торговли - параметр 'Trade mode: ' принимает одно из значений: 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' или 'Allowed BUY and SELL positions'. 


    Дополнительные возможности

      • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
      • Reverse - переворот торгового сигнала
      • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

      Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра 'Only one positions'. Если 'Only one positions' равен 'true' и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

      Параметр 'Close opposite' равен 'true': сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


      Управление размером позиции (расчёт лота)

      Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') так и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

        iMA on iADX iMA on iADX

        Индикатор iMA рассчитанный на основе iADX

        Lock Loss Martingale Lock Loss Martingale

        Советник-утилита: при определённой просадке для каждой убыточной позиции открывает позицию таким же объёмом но противоположного направления. Ответвление первой версии

        IeNTri 2 IeNTri 2

        Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average, MA) и одном индикаторе iSAR (Parabolic SAR, SAR). Развитие первой версии

        iMA on iADX EA iMA on iADX EA

        Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'iMA on iADX'