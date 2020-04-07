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Индикаторы

iMA on iADX - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2328
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип индикатора

Индикатор iMA рассчитывается на основе индикатора iADX. Входные параметры индикаторов:

  • "MA parameters"
    • MA: averaging period - период усреднения
    • MA: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали
    • MA: smoothing type - тип сглаживания
  • "ADX parameter"
    • ADX: averaging period - период усреднения

Как создаётся индикатор:

сначала создаётся хендл индикатора iADX

//--- create handle of the indicator iADX
   handle_iADX=iADX(Symbol(),Period(),Inp_ADX_adx_period);
//--- if the handle is not created
   if(handle_iADX==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code
      PrintFormat("Failed to create handle of the iADX indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early
      return(INIT_FAILED);
     }

и затем прописывается при создании хендла iMA

//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA=iMA(Symbol(),Period(),Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift,
                  Inp_MA_ma_method,handle_iADX);
//--- if the handle is not created
   if(handle_iMA==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early
      return(INIT_FAILED);
     }


    На рисунке ниже показаны (для сравнения) индикатор ADX, который построен по входным параметрам и iMA on iADX

    iMA on iADX


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