Принцип индикатора



Индикатор iMA рассчитывается на основе индикатора iADX. Входные параметры индикаторов:

"MA parameters"

MA: averaging period - период усреднения

- период усреднения

MA: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали

- смещение индикатора по горизонтали

MA: smoothing type - тип сглаживания

- тип сглаживания "ADX parameter"

ADX: averaging period - период усреднения

Как создаётся индикатор:

сначала создаётся хендл индикатора iADX

handle_iADX= iADX ( Symbol (), Period (),Inp_ADX_adx_period); if (handle_iADX== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iADX indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

и затем прописывается при создании хендла iMA

handle_iMA= iMA ( Symbol (), Period (),Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method, handle_iADX ); if (handle_iMA== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }





На рисунке ниже показаны (для сравнения) индикатор ADX, который построен по входным параметрам и iMA on iADX







