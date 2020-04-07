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iMA on iADX - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип индикатора
Индикатор iMA рассчитывается на основе индикатора iADX. Входные параметры индикаторов:
- "MA parameters"
- MA: averaging period - период усреднения
- MA: horizontal shift - смещение индикатора по горизонтали
- MA: smoothing type - тип сглаживания
- "ADX parameter"
- ADX: averaging period - период усреднения
Как создаётся индикатор:
сначала создаётся хендл индикатора iADX
//--- create handle of the indicator iADX handle_iADX=iADX(Symbol(),Period(),Inp_ADX_adx_period); //--- if the handle is not created if(handle_iADX==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iADX indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
и затем прописывается при создании хендла iMA
//--- create handle of the indicator iMA handle_iMA=iMA(Symbol(),Period(),Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method,handle_iADX); //--- if the handle is not created if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
На рисунке ниже показаны (для сравнения) индикатор ADX, который построен по входным параметрам и iMA on iADX
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