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Индикаторы

Current Bar - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2298
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы индикатора

Индикатор построен на стиле DRAW_ARROW. Заданным значком 'Code from the Wingdings charset' помечает одинаковые, по времени бары.

Например текущий бар на таймфрейме H1 имеет время открытия 09:00, значит значками будут помечены все бары у которых время открытия 09:00

Current Bar

Рис. 1. Пример работы

Применение индикатора

При расчёте вероятности движения текущего бара на основе движений предыдущих баров в такое-же время.

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