Current Bar

Принцип работы индикатора



Индикатор построен на стиле DRAW_ARROW. Заданным значком 'Code from the Wingdings charset' помечает одинаковые, по времени бары.

Например текущий бар на таймфрейме H1 имеет время открытия 09:00, значит значками будут помечены все бары у которых время открытия 09:00

Рис. 1. Пример работы

Применение индикатора

При расчёте вероятности движения текущего бара на основе движений предыдущих баров в такое-же время.