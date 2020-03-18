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Current Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Индикатор построен на стиле DRAW_ARROW. Заданным значком 'Code from the Wingdings charset' помечает одинаковые, по времени бары.
Например текущий бар на таймфрейме H1 имеет время открытия 09:00, значит значками будут помечены все бары у которых время открытия 09:00
Рис. 1. Пример работы
Применение индикатора
При расчёте вероятности движения текущего бара на основе движений предыдущих баров в такое-же время.
Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR). Версия 2Number Bulls and Bears by Time
Скрипт подсчитывает количество баров
Торговая стратегия по индикатору Билла Вильямса - Gator OscillatorParabolicSAR Trend Line
Модификация стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR)