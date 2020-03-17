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Triple check 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2190
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Принцип работы

Добавление функционала. Первая версия опубликована здесь: Triple check

Новое в версии 2:

  1. Стоп лосс теперь может быть двух видов - или по индикатору SAR (как в первой версии) так и постоянный. Тип Стоп лосс задаётся через параметр 'Stop Loss Type: ', а его значение через 'The value for "Stop Loss Type: "'
  2. Добавлен Тейк профит (параметр 'Take Profit'). Чтобы отключить его - достаточно значение установить в '0'

По мотивам Стратегия форекс Parabolic SAR + Stochastic

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). Текущий бар - бар на котором проверяется сигнал, всегда бар #1.

Сигналы

'Stochastic Line: ' может принимать одно из значений: Main line или Signal line.

Заключаем сделку на Покупку, если совпадают 3 сигнала:

  1. 'Stochastic Line: ' закрывается выше своего уровня 'Stochastic Level UP'
  2. Индикатор SAR «перепрыгивает» под цену
  3. Текущий бар был закрыт над MA

Заключаем сделку на Продажу, если совпадают 3 сигнала:

  1. 'Stochastic Line: ' закрывается ниже своего уровня 'Stochastic Level DOWN'
  2. Индикатор SAR «перепрыгивает» над ценой
  3. Текущий бар был закрыт под MA

Triple check

Рис. 1.Triple check. BUY Signal


Подробнее о настройках советника:

Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      Number Bulls and Bears by Time Number Bulls and Bears by Time

      Скрипт подсчитывает количество баров

      Triple check Triple check

      Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)

      Current Bar Current Bar

      Индикатор использует стиль отображения DRAW_ARROW. Помечает значком все бары

      iGator EA iGator EA

      Торговая стратегия по индикатору Билла Вильямса - Gator Oscillator