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iGator EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2102
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник использует сигналы индикатора Билла Вильямса iGator (Gator Oscillator, Gator). Стоп лосс и Тейк профит отсутствуют - закрытие позиций или по противоположному сигналу (параметр 'Close opposite' необходимо поставить в 'true' либо по сигналу выхода).

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). Текущий бар - бар #1.

    Сигналы на текущем баре

    BUY сигнал:

    1. OHLC находятся выше всех линий индикатора iAlligator
    2. Оба столбца ('Gator Up' и 'Gator Down') индикатора Gator окрасились в зеленый цвет (цвет столбца 'Gator Up')

    Закрытие позиции BUY:
    Одна из OHLC цен оказалась ниже красной линии Alligator (линии 'Teeth')

    SELL сигнал: 
    1. OHLC находятся ниже всех линий индикатора iAlligator
    2. Оба столбца ('Gator Up' и 'Gator Down') индикатора Gator окрасились в зеленый цвет (цвет столбца 'Gator Up')

    Закрытие позиции SELL:
    Одна из OHLC цен оказалась выше красной линии Alligator (линии 'Teeth')


    iGator EA

    Рис. 1. iGator EA


    Подробнее о настройках советника:

    Торговые настройки

    Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в       Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


    Дополнительные возможности

      • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
      • Reverse - переворот торгового сигнала
      • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

      Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

      Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


      Управление размером позиции (расчёт лота)

      Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      Current Bar Current Bar

      Индикатор использует стиль отображения DRAW_ARROW. Помечает значком все бары

      Triple check 2 Triple check 2

      Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR). Версия 2

      ParabolicSAR Trend Line ParabolicSAR Trend Line

      Модификация стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR)

      Copier_Pos копировщик позиций. Copier_Pos копировщик позиций.

      Простой копировщик открытия-закрытия сделок.