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iGator EA - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник использует сигналы индикатора Билла Вильямса iGator (Gator Oscillator, Gator). Стоп лосс и Тейк профит отсутствуют - закрытие позиций или по противоположному сигналу (параметр 'Close opposite' необходимо поставить в 'true' либо по сигналу выхода).
На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). Текущий бар - бар #1.
Сигналы на текущем баре
BUY сигнал:
- OHLC находятся выше всех линий индикатора iAlligator
- Оба столбца ('Gator Up' и 'Gator Down') индикатора Gator окрасились в зеленый цвет (цвет столбца 'Gator Up')Закрытие позиции BUY:
Одна из OHLC цен оказалась ниже красной линии Alligator (линии 'Teeth')
SELL сигнал:
- OHLC находятся ниже всех линий индикатора iAlligator
- Оба столбца ('Gator Up' и 'Gator Down') индикатора Gator окрасились в зеленый цвет (цвет столбца 'Gator Up')
Закрытие позиции SELL:
Одна из OHLC цен оказалась выше красной линии Alligator (линии 'Teeth')
Рис. 1. iGator EA
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор использует стиль отображения DRAW_ARROW. Помечает значком все барыTriple check 2
Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR). Версия 2
Модификация стандартного индикатора iSAR (Parabolic SAR, SAR)Copier_Pos копировщик позиций.
Простой копировщик открытия-закрытия сделок.