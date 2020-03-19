Принцип работы



Советник использует сигналы индикатора Билла Вильямса iGator (Gator Oscillator, Gator). Стоп лосс и Тейк профит отсутствуют - закрытие позиций или по противоположному сигналу (параметр 'Close opposite' необходимо поставить в 'true' либо по сигналу выхода).

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). Текущий бар - бар #1.

Сигналы на текущем баре

BUY сигнал:

OHLC находятся выше всех линий индикатора iAlligator Оба столбца ('Gator Up' и 'Gator Down') индикатора Gator окрасились в зеленый цвет (цвет столбца 'Gator Up') Закрытие позиции BUY:

Одна из OHLC цен оказалась ниже красной линии Alligator (линии 'Teeth')



SELL сигнал:

OHLC находятся ниже всех линий индикатора iAlligator Оба столбца ('Gator Up' и 'Gator Down') индикатора Gator окрасились в зеленый цвет (цвет столбца 'Gator Up')

Закрытие позиции SELL:

Одна из OHLC цен оказалась выше красной линии Alligator (линии 'Teeth')









Рис. 1. iGator EA





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.