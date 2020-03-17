Number Bulls and Bears by Time

Скрипт подсчитывает количество бычьих и медвежьих баров на промежутке от текущего бара (на который был брошен скрипт) до 'Count of bars' бара. Чтобы точно знать на какой бар был брошен скрипт, во вкладку "Эксперты" выводится сообщение вида:

Dropped to : 2020.03 . 16 10 : 00 : 00 , nearest bar time : 2020.03 . 16 10 : 00 : 00

где указывается время на которое попал скрипт и ближайшее время открытия бара.

Дальше скрипт пытается скачать 'Count of bars' баров и проводит поиск баров у которых время открытия совпадает с ближайшее время открытия бара. Результат подсчёта выводится также во вкладку "Эксперты" в виде

bullish 27 , bearish 17











