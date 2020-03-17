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Number Bulls and Bears by Time - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1650
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Скрипт подсчитывает количество бычьих и медвежьих баров на промежутке от текущего бара (на который был брошен скрипт) до 'Count of bars' бара. Чтобы точно знать на какой бар был брошен скрипт, во вкладку "Эксперты" выводится сообщение вида:

Dropped to: 2020.03.16 10:00:00, nearest bar time: 2020.03.16 10:00:00

    где указывается время на которое попал скрипт и ближайшее время открытия бара.

    Дальше скрипт пытается скачать 'Count of bars' баров и проводит поиск баров у которых время открытия совпадает с ближайшее время открытия бара. Результат подсчёта выводится также во вкладку "Эксперты" в виде

    bullish 27, bearish 17


    Number Bulls and Bears by Time


    Triple check Triple check

    Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    Day shape Day shape

    Индикатор для каждого дня показывает форму движения

    Triple check 2 Triple check 2

    Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR). Версия 2

    Current Bar Current Bar

    Индикатор использует стиль отображения DRAW_ARROW. Помечает значком все бары