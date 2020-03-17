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Number Bulls and Bears by Time - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт подсчитывает количество бычьих и медвежьих баров на промежутке от текущего бара (на который был брошен скрипт) до 'Count of bars' бара. Чтобы точно знать на какой бар был брошен скрипт, во вкладку "Эксперты" выводится сообщение вида:
Dropped to: 2020.03.16 10:00:00, nearest bar time: 2020.03.16 10:00:00
где указывается время на которое попал скрипт и ближайшее время открытия бара.
Дальше скрипт пытается скачать 'Count of bars' баров и проводит поиск баров у которых время открытия совпадает с ближайшее время открытия бара. Результат подсчёта выводится также во вкладку "Эксперты" в виде
bullish 27, bearish 17
Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)Day shape
Индикатор для каждого дня показывает форму движения
Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR). Версия 2Current Bar
Индикатор использует стиль отображения DRAW_ARROW. Помечает значком все бары