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Triple check - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
По мотивам Стратегия форекс Parabolic SAR + Stochastic
Тейк профита нет. Стоп лосс выставляется по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR), но на расстоянии не менее 'Minimum Stop Loss'. Поиск сигнала и модификация Стоп лосс только в момент рождения нового бара.
На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные
параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). Текущий бар - бар на котором проверяется сигнал, всегда
бар #1.
Сигналы
'Stochastic Line: ' может принимать одно из значений: Main line или Signal line.
Заключаем сделку на Покупку, если совпадают 3 сигнала:
- 'Stochastic Line: ' закрывается выше своего уровня 'Stochastic Level UP'
- Индикатор SAR «перепрыгивает» под цену
- Текущий бар был закрыт над MA
Заключаем сделку на Продажу, если совпадают 3 сигнала:
- 'Stochastic Line: ' закрывается ниже своего уровня 'Stochastic Level DOWN'
- Индикатор SAR «перепрыгивает» над ценой
- Текущий бар был закрыт под MA
Рис. 1.Triple check. BUY Signal
Подробнее о настройках советника:
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Индикатор для каждого дня показывает форму движенияOHLC Alert
Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW. При появлении сигнала воспроизводит Alert
Скрипт подсчитывает количество баровTriple check 2
Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR). Версия 2