Принцип работы



По мотивам Стратегия форекс Parabolic SAR + Stochastic

Тейк профита нет. Стоп лосс выставляется по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR), но на расстоянии не менее 'Minimum Stop Loss'. Поиск сигнала и модификация Стоп лосс только в момент рождения нового бара.

На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). Текущий бар - бар на котором проверяется сигнал, всегда бар #1.



Сигналы

'Stochastic Line: ' может принимать одно из значений: Main line или Signal line.

Заключаем сделку на Покупку, если совпадают 3 сигнала:

'Stochastic Line: ' закрывается выше своего уровня 'Stochastic Level UP' Индикатор SAR «перепрыгивает» под цену Текущий бар был закрыт над MA

Заключаем сделку на Продажу, если совпадают 3 сигнала:

'Stochastic Line: ' закрывается ниже своего уровня 'Stochastic Level DOWN' Индикатор SAR «перепрыгивает» над ценой Текущий бар был закрыт под MA





Рис. 1.Triple check. BUY Signal





Подробнее о настройках советника:

Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.