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Индикаторы

Day shape - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2985
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Принцип работы

Индикатор работает на таймфрейме меньше D1, при попытке запустить его на D1 или более высоком таймфрейме индикатор выдаст Alert и не будет работать (не будет выполнять расчёты, но останется на графике).

Индикатор для каждого дня отображает форму движения цен по принципу: первый бар дня имеет значение '0', а дальше по принципу - если предыдущая цена меньше текущей, значит добавляем '1', если наоборот - отнимаем единицу.

Тип цен можно выбрать из перечисления ('текущая цена' - это всегда цена бара #1, а 'предыдущая' - это цена бара #2)

  • Regular (Cur 'O' and Curr 'C') - сравнивается текущая цена 'Open' и текущая цена 'Close'
  • Close (Prev 'C' and Curr 'C') - сравнивается предыдущая цена 'Close' и текущая цена 'Close'
  • Open (Prev 'O' and Curr 'O') - сравнивается предыдущая цена 'Open' и текущая цена 'Open'
  • Maximum (Prev 'H' and Curr 'H') - сравнивается предыдущая цена 'High' и текущая цена 'High'
  • Minimum (Prev 'L' and Curr 'L') - сравнивается предыдущая цена 'Low' и текущая цена 'Low'
  • Median (Prev ('H'+'L')/2  and Curr ('H'+'L')/2) - сравнивается предыдущая цена 'Median' и текущая цена 'Median'
  • Typical (Prev ('H'+'L'+'C')/3 and Curr ('H'+'L'+'C')/3) - сравнивается предыдущая цена 'Typical' и текущая цена 'Typical'
  • Average (Prev (('H'+'L'+'C'+'C')/4 and Curr ('H'+'L'+'C'+'C')/4) - сравнивается предыдущая цена 'Average' и текущая цена 'Average'

Day shape

Рис. 1. Сравнение всех типов цен на одном графике

    OHLC Alert OHLC Alert

    Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW. При появлении сигнала воспроизводит Alert

    Statistics High and Low by Time 2 Statistics High and Low by Time 2

    Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic. Версия 2

    Triple check Triple check

    Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)

    Number Bulls and Bears by Time Number Bulls and Bears by Time

    Скрипт подсчитывает количество баров