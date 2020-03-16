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Day shape - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Индикатор работает на таймфрейме меньше D1, при попытке запустить его на D1 или более высоком таймфрейме индикатор выдаст Alert и не будет работать (не будет выполнять расчёты, но останется на графике).
Индикатор для каждого дня отображает форму движения цен по принципу: первый бар дня имеет значение '0', а дальше по принципу - если предыдущая цена меньше текущей, значит добавляем '1', если наоборот - отнимаем единицу.
Тип цен можно выбрать из перечисления ('текущая цена' - это всегда цена бара #1, а 'предыдущая' - это цена бара #2)
- Regular (Cur 'O' and Curr 'C') - сравнивается текущая цена 'Open' и текущая цена 'Close'
- Close (Prev 'C' and Curr 'C') - сравнивается предыдущая цена 'Close' и текущая цена 'Close'
- Open (Prev 'O' and Curr 'O') - сравнивается предыдущая цена 'Open' и текущая цена 'Open'
- Maximum (Prev 'H' and Curr 'H') - сравнивается предыдущая цена 'High' и текущая цена 'High'
- Minimum (Prev 'L' and Curr 'L') - сравнивается предыдущая цена 'Low' и текущая цена 'Low'
- Median (Prev ('H'+'L')/2 and Curr ('H'+'L')/2) - сравнивается предыдущая цена 'Median' и текущая цена 'Median'
- Typical (Prev ('H'+'L'+'C')/3 and Curr ('H'+'L'+'C')/3) - сравнивается предыдущая цена 'Typical' и текущая цена 'Typical'
- Average (Prev (('H'+'L'+'C'+'C')/4 and Curr ('H'+'L'+'C'+'C')/4) - сравнивается предыдущая цена 'Average' и текущая цена 'Average'
Рис. 1. Сравнение всех типов цен на одном графике
Индикатор использует стиль рисования DRAW_ARROW. При появлении сигнала воспроизводит AlertStatistics High and Low by Time 2
Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic. Версия 2
Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)Number Bulls and Bears by Time
Скрипт подсчитывает количество баров