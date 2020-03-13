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Индикаторы

OHLC Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2390
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Индикатор работает только в момент рождения нового бара: просматриваются два предыдущих бара. Если бар #1 закрылся выше цены High бара #2 и бар #2 при этом медвежий - рисуется значок 'UP' и воспроизводится Alert. Если бар #1 закрылся ниже цены Low бара #2 и бар #2 при этом бычий - рисуется значок 'DOWN' и воспроизводится Alert. 

OHLC Alert

    Statistics High and Low by Time 2 Statistics High and Low by Time 2

    Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic. Версия 2

    Statistics High and Low by Time Statistics High and Low by Time

    Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.

    Day shape Day shape

    Индикатор для каждого дня показывает форму движения

    Triple check Triple check

    Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)