Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OHLC Alert - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2390
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы индикатора
Индикатор работает только в момент рождения нового бара: просматриваются два предыдущих бара. Если бар #1 закрылся выше цены High бара #2 и бар #2 при этом медвежий - рисуется значок 'UP' и воспроизводится Alert. Если бар #1 закрылся ниже цены Low бара #2 и бар #2 при этом бычий - рисуется значок 'DOWN' и воспроизводится Alert.
Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic. Версия 2Statistics High and Low by Time
Подсчет количества High и Low по суточным часам. Отображение итогов в виде графика. Сохранение скриншота полученного графика. Используется класс CGraphic.
Индикатор для каждого дня показывает форму движенияTriple check
Торговая стратегия работает (ищет сигнал и модифицирует Стоп лосс) только в момент рождения нового бара. Использует три индикатора: iMA (Moving Average, MA), iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)