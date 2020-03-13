OHLC Alert

Принцип работы индикатора



Индикатор работает только в момент рождения нового бара: просматриваются два предыдущих бара. Если бар #1 закрылся выше цены High бара #2 и бар #2 при этом медвежий - рисуется значок 'UP' и воспроизводится Alert. Если бар #1 закрылся ниже цены Low бара #2 и бар #2 при этом бычий - рисуется значок 'DOWN' и воспроизводится Alert.



