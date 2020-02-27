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i-HideHistBar - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор скрывает историю и показывает текущие N-баров, указывается в настройках
input int ShowBar = 5; // Count of Show Bars input int Indent = 3; // Indent Percent Min/Max
i-HideBars
Индикатор скрывает несколько баров назад в историюОтчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5
Он отображает торговый отчет по счету для реальной торговли.
N last bars OBJ_CHART
Индикатор использует пользовательский индикатор 'N last bars' и отображает его в объекте OBJ_CHARTFraktrak xonax 2
Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals). Доработка 'Fraktrak xonax'