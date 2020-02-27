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Индикаторы

i-HideHistBar - индикатор для MetaTrader 5

Vitaly Muzichenko
Vitaly Muzichenko

Vitaly Muzichenko

4.9 (631)
Опыт программирования с 2008 г. Знание языков: PHP, JavaScript, MQL
Я не пишу советники, делаю только конвертацию с мт4 на мт5, и наоборот
Помните, пока Я не взял деньги - никому и ничего не должен!
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8 продуктов 9 кодов 17 тем 14194 комментария
Просмотров:
2276
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор скрывает историю и показывает текущие N-баров, указывается в настройках

input int  ShowBar = 5; // Count of Show Bars
input int  Indent  = 3// Indent Percent Min/Max

    i-HideBars i-HideBars

    Индикатор скрывает несколько баров назад в историю

    Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5 Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5

    Он отображает торговый отчет по счету для реальной торговли.

    N last bars OBJ_CHART N last bars OBJ_CHART

    Индикатор использует пользовательский индикатор 'N last bars' и отображает его в объекте OBJ_CHART

    Fraktrak xonax 2 Fraktrak xonax 2

    Торговая система основанная на пробитии iFractals (iFractals). Доработка 'Fraktrak xonax'