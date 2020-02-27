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i-HideBars - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор скрывает N-баров назад в историю и линию цены Bid, указывается в настройках
input int UseHideBar = 6; // Count of hidden bars input bool UseHideBid = true; // Hide line Bid
Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5
Он отображает торговый отчет по счету для реальной торговли.N last bars
Индикатор использует стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES и отрисовывает в подокне только 'N last bars' свечей
i-HideHistBar
Индикатор скрывает историю баровN last bars OBJ_CHART
Индикатор использует пользовательский индикатор 'N last bars' и отображает его в объекте OBJ_CHART