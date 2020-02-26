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Индикаторы

Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5

jaffer wilson
jaffer wilson

jaffer wilson

7 кодов 250 тем 869 комментариев
Просмотров:
3062
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Настоящий автор

Этот код является модифицированной версией: Андрей Войтенко

Оригинальный код доступен по адресу: https://www.mql5.com/ru/code/1084.

Этот код отобразит отчет на панели вашего графика.

Картинки:

Отчет сравнивается с отчетом Metatrader5:

Используйте это и дайте мне знать, что вы можете предложить.

Какие изменения по сравнению с оригинальным кодом? Вот они:

  1. Улучшен расчет общей чистой прибыли.
  2. Улучшен расчет валовой прибыли и валовых убытков.
  3. Улучшен расчет просадки.
  4. Улучшены вычисления для коротких и длинных сделок.
  5. Улучшены расчеты начального баланса.

Замечания:

Это бесплатный код, и я всегда открыт для предложений по его улучшению. Я не позволю никому делать продукт и продавать код. Пожалуйста, попробуйте остаться этичным.

    N last bars N last bars

    Индикатор использует стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES и отрисовывает в подокне только 'N last bars' свечей

    Sends when a trend changes Sends when a trend changes

    Контроль тренда по нескольким символам. Тренд определяется по двум iMA (Moving Average, MA). Отправка сообщения на e-mail.

    i-HideBars i-HideBars

    Индикатор скрывает несколько баров назад в историю

    i-HideHistBar i-HideHistBar

    Индикатор скрывает историю баров