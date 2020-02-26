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Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5 - индикатор для MetaTrader 5
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Настоящий автор
Этот код является модифицированной версией: Андрей Войтенко
Оригинальный код доступен по адресу: https://www.mql5.com/ru/code/1084.
Этот код отобразит отчет на панели вашего графика.
Картинки:
Отчет сравнивается с отчетом Metatrader5:
Используйте это и дайте мне знать, что вы можете предложить.
Какие изменения по сравнению с оригинальным кодом? Вот они:
- Улучшен расчет общей чистой прибыли.
- Улучшен расчет валовой прибыли и валовых убытков.
- Улучшен расчет просадки.
- Улучшены вычисления для коротких и длинных сделок.
- Улучшены расчеты начального баланса.
Замечания:
Это бесплатный код, и я всегда открыт для предложений по его улучшению. Я не позволю никому делать продукт и продавать код. Пожалуйста, попробуйте остаться этичным.
Индикатор использует стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES и отрисовывает в подокне только 'N last bars' свечейSends when a trend changes
Контроль тренда по нескольким символам. Тренд определяется по двум iMA (Moving Average, MA). Отправка сообщения на e-mail.
Индикатор скрывает несколько баров назад в историюi-HideHistBar
Индикатор скрывает историю баров