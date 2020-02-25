Sends when a trend changes

Индикатор проверяет тренд только в момент рождения нового бара. Проверяет изменение тренда по всем символам заданным в строке 'Symbols'. Определение тренда производится по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA) - сравниваются значения индикаторов на барах #2 и #1. Если тренд изменился, то отправляет сообщения на e-mail.





Класс для определения нового бара взят из статьи Обработчик события "новый бар". Сам класс немного усовершенствован:

#include <Object.mqh> class CisNewBar : public CObject



