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Sends when a trend changes - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2502
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Принцип работы индикатора
Индикатор проверяет тренд только в момент рождения нового бара. Проверяет изменение тренда по всем символам заданным в строке 'Symbols'. Определение тренда производится по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA) - сравниваются значения индикаторов на барах #2 и #1. Если тренд изменился, то отправляет сообщения на e-mail.
Класс для определения нового бара взят из статьи Обработчик события "новый бар". Сам класс немного усовершенствован:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Lib CisNewBar.mqh | //| Copyright 2010, Lizar | //| Lizar-2010@mail.ru | //| Revision 2010.09.27 | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CisNewBar. | //| Appointment: Класс функций для определения появления нового бара | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Object.mqh> //--- class CisNewBar : public CObject
Closing All Charts
Скрипт закрывает все открытые графикиNoise
Индикатор рассчитывает "шум" цены.
N last bars
Индикатор использует стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES и отрисовывает в подокне только 'N last bars' свечейОтчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5
Он отображает торговый отчет по счету для реальной торговли.