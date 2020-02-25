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Индикаторы

Sends when a trend changes - индикатор для MetaTrader 5

Straaml
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2502
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Индикатор проверяет тренд только в момент рождения нового бара. Проверяет изменение тренда по всем символам заданным в строке 'Symbols'. Определение тренда производится по двум индикаторам iMA (Moving Average, MA) - сравниваются значения индикаторов на барах #2 и #1. Если тренд изменился, то отправляет сообщения на e-mail.

Sends when a trend changes

Класс для определения нового бара взят из статьи Обработчик события "новый бар". Сам класс немного усовершенствован:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Lib CisNewBar.mqh |
//|                                            Copyright 2010, Lizar |
//|                                               Lizar-2010@mail.ru |
//|                                              Revision 2010.09.27 |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CisNewBar.                                                 |
//| Appointment: Класс функций для определения появления нового бара |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Object.mqh>
//---
class CisNewBar : public CObject


    Closing All Charts Closing All Charts

    Скрипт закрывает все открытые графики

    Noise Noise

    Индикатор рассчитывает "шум" цены.

    N last bars N last bars

    Индикатор использует стиль рисования DRAW_COLOR_CANDLES и отрисовывает в подокне только 'N last bars' свечей

    Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5 Отчет по торговой статистике в реальном времени - индикатор для MetaTrader 5

    Он отображает торговый отчет по счету для реальной торговли.