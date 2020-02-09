Работа продолжение https://www.mql5.com/ru/code/23172





Описание

Для полноценной работы у Вас должны существовать шаблоны открываемых графиков, которые Вы указываете в настройках.

В строке Set of Template Вы должны указать реально существующие шаблоны.

Описание настроек:

Первая строчка список Символов. Разделитель ; Символы пишутся как в окне "Обзор рынка" через ;

Вторая, клавиша выхода. По нажатию этой клавиши происходит удаление всех графиков.

Третья, ширина панели. Ширина панели указывается в пикселах.

Далее, наборы таймфреймов. Формат записи: сначала название набора, потом список таймфреймов от 1 до последнего графика. Разделителем является ; окончание набора * Пример набора таймфреймов: Higest; H1;H4;H4;H4;W1 Индикатор поймет эту запись как набор с именем Higest и первый график с этим набором будет H1, второй, третий, четвёртый H4 и последний W1.

Затем, наборы графиков.

1. С начала идёт название набора.

2. Потом идёт первая цифра, количество набора графиков по горизонтали.

3. Высота набора по вертикали.

4. Количество графиков во втором столбце. Если указывается 0, то столбец игнорируется.

5. Процент от общей длинны набора для второго столбца.

6. Количество графиков в третьем столбце. Если указывается 0, то столбец игнорируется.

7. Процент от общей длины набора для третьего столбца.

Например, если написана строчка типа: Polk;3;2.3;2;0.3;0;0 Это означает что по горизонтали будет 3 набора. Наборов по вертикали будет 2.3. 2 графика во втором столбце ширина столбца 0,2 от ширины набора. В третьем столбце не будет ни одного графика. Весь набор будет из двух столбцов. Может быть 1, 2, 3 столбца. В первом столбце только один график. * - разделитель набора графиков и ; - разделитель элементов в наборе.

Следующая строчка набор шаблонов. Разделитель шаблонов тоже * и разделитель элементов ;

Формат записи шаблонов такой:

1. Сначала название шаблона;

2. Название набора таймфреймов. Название должно быть одно из уже существующих в наборе таймфреймов;

3. Название набора графиков. Название должно быть одно из уже существующих в наборе графиков;

4 и далее через точку с запятой список существующих шаблонов на каждый график начиная с первого. Если название пропущено то шаблон для данного графика не открывается.

Пример: Night;High;Main;tmp1;;;tmp2;tmp3;; При выборе этого шаблона будет открыт набор таймфреймов High, набор графиков Main, на первый график будет вешаться шаблон tmp1, далее два графика без шаблонов. На четвёртый график шаблон tmp2, затем tmp3 и два последних без шаблона. Для новой серии графиков последовательность шаблонов повторяется.

Ну и последний параметр Корзины. Параметр разбит на три строчки ввиду ограничения длинны символов в строке. Программа извлекает все данные в один список и работает с ним. Для Корзин тоже, сначала название, потом символы через точку с запятой. Звёздочка конец корзины.

Вроде и всё. Что не понятно спрашивайте.

Внимание, если количество таймфреймов из набора меньше открытому количеству графиков или количество шаблонов меньше количества графиков и т. д. будет возникать ошибка. Будьте внимательней когда вводите имена и параметры. Следите чтобы количество таймфреймов и шаблонов соответствовало количеству графиков.

Шаблоны могут быть любого цвета, и нести разные индикаторы. Так что данный индикатор при правильной работе с ним помогает выжимать из Метатрейдера по максимуму.

Спасибо за проявленный интерес.

Если есть пожелания или что-то не понятно, есть замечания буду рад ответить. Не стесняйтесь пишите.

Всем всего, всего, всего.