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Display orders 1.1 - эксперт для MetaTrader 4
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- В первой строке отображаются "Средства" | прибыль в % | прибыль в валюте счета. Эта строка общая для всех графиков, на которых установлен эксперт и если есть хотя бы 1 открытый ордер;
- Во второй строке суммируется информация об открытых ордерах на текущем графике: объем открытых ордеров и сумма прибыли;
- Ниже выводится информация об отдельных открытых (или лимитных) ордерах: BUY или SELL | доход в пунктах | доход в валюте ордера;
- Напротив каждого ордера есть кнопка для его закрытия. Напротив суммарной информации также есть кнопка, которая закрывает все ордера на графике;
- В левом верхнем углу выводится время до закрытия текущей свечи (можно отключить);
- Если кликнуть по первой строке с балансом, то список ордеров сворачивается и остается только одна строка помеченная "[+]";
- Если на график добавить графический элемент, у которого есть цена (линия, метка, и т.п.) и дать ему имя target, то по нажатию на список ордеров добавляется примерный прогноз (t:), если цена дойдет до этой точки. Прогноз рассчитывается исходя из прибыли\убытка каждого открытого ордера на текущем графике, и чем он (прибыль\убыток) больше, тем точнее прогноз. Есть погрешность в размере стоимости комиссии ордера и свопа. (экспериментальная функция);
- Ордера подсвечиваются разными цветами (настраиваются) в зависимости от убытка или прибыли;
- Ордера с других графиков подсвечиваются серым цветом;
- Отложенные ордера подсвечиваются сиреневым цветом;
- Если в параметрах советника в пункте "Цвет позиций с другого графика" поставить прозрачный цвет (none), то все ордера будут подсвечены в зависимости от убытка или прибыли, не взирая на то, на каком конкретно они графике расположены, и ордера с текущего графика будут помечены "=>";
Есть возможность настроить эксперт в окне настроек (шрифты, положение и т.п.). Для закрытия сделок кнопкой нужно в настройках эксперта разрешить ему вести торговлю.
Если торговля советнику запрещена или выключена в терминале, то кнопки закрытия ордеров не будут отображаться.
Известные баги:
- если есть открытые ордера, но они не отображаются советником, то советник следует удалить и добавить снова.
- при нажатии закрыть все ордера иногда эта функция не срабатывает. Возможно, стоит ставить больше проскальзывание в параметрах советника.
Параметры
extern bool timebarclose = true; //Выводить ли время до закрытия бара extern bool show_valuta = true; //Показывать знак валюты extern bool show_op = true; //Показывать отложенные ордера extern int time_update = 100; //Интервал вызова таймера в мс extern int giSlippage = 0; //Проскальзывание (0 - авто) extern string font_name = "Tahoma"; //Шрифт extern int font_size1 = 11; //Размер шрифта баланса extern int font_size2 = 11; //Размер шрифта суммы ордеров на графике extern int font_size3 = 11; //Размер шрифта списка позиций extern int labs_y_space = 16; //Интервал Y между метками extern int labs_corner = 1; //Угол привязки текстовых меток (1-4) extern int labs_xdist = 5; //Расстояние X от границы окна extern int labs_ydist = 12; //Расстояние Y от границы окна extern color color_balance_profit = Red; //Цвет профитных позиций строки баланса extern color color_balance_loss = Green; //Цвет убыточных позиций строки баланса extern color color_profit = DarkBlue; //Цвет профитных позиций extern color color_loss = FireBrick; //Цвет убыточных позиций extern color color_nonactive = Gray; //Цвет позиций с другого графика extern color color_op = DarkOrchid; //Цвет отложенных ордеров extern string target_obj_name = "target"; //Имя объекта-цели extern bool target_obj_flag = false; //Отображать расчеты при достижении цели по умолчанию
Если открыто много графиков и есть проблема с производительностью, то можно увеличить значение "Интервал вызова таймера в мс".
Скрипт делался "под себя", чтобы вся нужная информация выводилась на экран и была перед глазами. Идея взята с индикатора https://www.mql5.com/ru/code/9283
Усовершенствованный советник Checkerscm ea RSI GrId
Открытие позиции при пробитии индикатором RSI заданного уровня и построение сети в том же направлении.
Движение цены всех младших ТФ внутри свечи одного или нескольких старших ТФ.Open Chart
Быстрый просмотр графиков