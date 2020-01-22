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Советники

Display orders 1.1 - эксперт для MetaTrader 4

KasQad
KasQad

KasQad

2 кода 1 комментарий
Просмотров:
7461
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия:
  • В первой строке отображаются "Средства" | прибыль в % | прибыль в валюте счета. Эта строка общая для всех графиков, на которых установлен эксперт и если есть хотя бы 1 открытый ордер;
  • Во второй строке суммируется информация об открытых ордерах на текущем графике: объем открытых ордеров и сумма прибыли;
  • Ниже выводится информация об отдельных открытых (или лимитных) ордерах: BUY или SELL | доход в пунктах | доход в валюте ордера;
  • Напротив каждого ордера есть кнопка для его закрытия. Напротив суммарной информации также есть кнопка, которая закрывает все ордера на графике;
  • В левом верхнем углу выводится время до закрытия текущей свечи (можно отключить);
Новое:
  • Если кликнуть по первой строке с балансом, то список ордеров сворачивается и остается только одна строка помеченная "[+]";
  • Если на график добавить графический элемент, у которого есть цена (линия, метка, и т.п.) и дать ему имя target, то по нажатию на список ордеров добавляется примерный прогноз (t:), если цена дойдет до этой точки. Прогноз рассчитывается исходя из прибыли\убытка каждого открытого ордера на текущем графике, и чем он (прибыль\убыток) больше, тем точнее прогноз. Есть погрешность в размере стоимости комиссии ордера и свопа. (экспериментальная функция);
  • Ордера подсвечиваются разными цветами (настраиваются) в зависимости от убытка или прибыли;
  • Ордера с других графиков подсвечиваются серым цветом;
  • Отложенные ордера подсвечиваются сиреневым цветом;
  • Если в параметрах советника в пункте "Цвет позиций с другого графика" поставить прозрачный цвет (none), то все ордера будут подсвечены в зависимости от убытка или прибыли, не взирая на то, на каком конкретно они графике расположены, и ордера с текущего графика будут помечены "=>";

Есть возможность настроить эксперт в окне настроек (шрифты, положение и т.п.). Для закрытия сделок кнопкой нужно в настройках эксперта разрешить ему вести торговлю.

Если торговля советнику запрещена или выключена в терминале, то кнопки закрытия ордеров не будут отображаться.

Известные баги:

  • если есть открытые ордера, но они не отображаются советником, то советник следует удалить и добавить снова.
  • при нажатии закрыть все ордера иногда эта функция не срабатывает. Возможно, стоит ставить больше проскальзывание в параметрах советника. 

Параметры

extern bool   timebarclose          =  true;          //Выводить ли время до закрытия бара
extern bool   show_valuta           =  true;          //Показывать знак валюты    
extern bool   show_op               =  true;          //Показывать отложенные ордера
extern int    time_update           =  100;           //Интервал вызова таймера в мс 
extern int    giSlippage            =  0;             //Проскальзывание (0 - авто) 
extern string font_name             =  "Tahoma";      //Шрифт
extern int    font_size1            =  11;            //Размер шрифта баланса
extern int    font_size2            =  11;            //Размер шрифта суммы ордеров на графике
extern int    font_size3            =  11;            //Размер шрифта списка позиций
extern int    labs_y_space          =  16;            //Интервал Y между метками
extern int    labs_corner           =  1;             //Угол привязки текстовых меток (1-4)
extern int    labs_xdist            =  5;             //Расстояние X от границы окна
extern int    labs_ydist            =  12;            //Расстояние Y от границы окна
extern color  color_balance_profit  =  Red;           //Цвет профитных позиций строки баланса 
extern color  color_balance_loss    =  Green;         //Цвет убыточных позиций строки баланса 
extern color  color_profit          =  DarkBlue;      //Цвет профитных позиций
extern color  color_loss            =  FireBrick;     //Цвет убыточных позиций
extern color  color_nonactive       =  Gray;          //Цвет позиций с другого графика
extern color  color_op              =  DarkOrchid;    //Цвет отложенных ордеров
extern string target_obj_name       =  "target";      //Имя объекта-цели
extern bool   target_obj_flag       =  false;         //Отображать расчеты при достижении цели по умолчанию

Если открыто много графиков и есть проблема с производительностью, то можно увеличить значение "Интервал вызова таймера в мс".

Скрипт делался "под себя", чтобы вся нужная информация выводилась на экран и была перед глазами. Идея взята с индикатора https://www.mql5.com/ru/code/9283



Checkers New Checkers New

Усовершенствованный советник Checkers

cm ea RSI GrId cm ea RSI GrId

Открытие позиции при пробитии индикатором RSI заданного уровня и построение сети в том же направлении.

EG_CandleTrendLine EG_CandleTrendLine

Движение цены всех младших ТФ внутри свечи одного или нескольких старших ТФ.

Open Chart Open Chart

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