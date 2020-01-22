В первой строке отображаются "Средства" | прибыль в % | прибыль в валюте счета. Эта строка общая для всех графиков, на которых установлен эксперт и если есть хотя бы 1 открытый ордер;

Во второй строке суммируется информация об открытых ордерах на текущем графике : объем открытых ордеров и сумма прибыли;

: объем открытых ордеров и сумма прибыли; Ниже выводится информация об отдельных открытых (или лимитных) ордерах: BUY или SELL | доход в пунктах | доход в валюте ордера;

Напротив каждого ордера есть кнопка для его закрытия. Напротив суммарной информации также есть кнопка, которая закрывает все ордера на графике;

В левом верхнем углу выводится время до закрытия текущей свечи (можно отключить);

Если кликнуть по первой строке с балансом, то список ордеров сворачивается и остается только одна строка помеченная "[+]" ;

; Если на график добавить графический элемент, у которого есть цена (линия, метка, и т.п.) и дать ему имя target , то по нажатию на список ордеров добавляется примерный прогноз (t:) , если цена дойдет до этой точки. Прогноз рассчитывается исходя из прибыли\убытка каждого открытого ордера на текущем графике, и чем он (прибыль\убыток) больше, тем точнее прогноз. Есть погрешность в размере стоимости комиссии ордера и свопа. (экспериментальная функция);

, то по нажатию на список ордеров добавляется , если цена дойдет до этой точки. Прогноз рассчитывается исходя из прибыли\убытка каждого открытого ордера на текущем графике, и чем он (прибыль\убыток) больше, тем точнее прогноз. Есть погрешность в размере стоимости комиссии ордера и свопа. (экспериментальная функция); Ордера подсвечиваются разными цветами (настраиваются) в зависимости от убытка или прибыли;

Ордера с других графиков подсвечиваются серым цветом;

Отложенные ордера подсвечиваются сиреневым цветом;

Если в параметрах советника в пункте "Цвет позиций с другого графика" поставить прозрачный цвет (none), то все ордера будут подсвечены в зависимости от убытка или прибыли, не взирая на то, на каком конкретно они графике расположены, и ордера с текущего графика будут помечены "=>";

Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия:Новое:

Есть возможность настроить эксперт в окне настроек (шрифты, положение и т.п.). Для закрытия сделок кнопкой нужно в настройках эксперта разрешить ему вести торговлю.

Если торговля советнику запрещена или выключена в терминале, то кнопки закрытия ордеров не будут отображаться.

Известные баги:

если есть открытые ордера, но они не отображаются советником, то советник следует удалить и добавить снова.

при нажатии закрыть все ордера иногда эта функция не срабатывает. Возможно, стоит ставить больше проскальзывание в параметрах советника.

Параметры

extern bool timebarclose = true ; extern bool show_valuta = true ; extern bool show_op = true ; extern int time_update = 100 ; extern int giSlippage = 0 ; extern string font_name = "Tahoma" ; extern int font_size1 = 11 ; extern int font_size2 = 11 ; extern int font_size3 = 11 ; extern int labs_y_space = 16 ; extern int labs_corner = 1 ; extern int labs_xdist = 5 ; extern int labs_ydist = 12 ; extern color color_balance_profit = Red; extern color color_balance_loss = Green; extern color color_profit = DarkBlue; extern color color_loss = FireBrick; extern color color_nonactive = Gray; extern color color_op = DarkOrchid; extern string target_obj_name = "target" ; extern bool target_obj_flag = false ;

Если открыто много графиков и есть проблема с производительностью, то можно увеличить значение "Интервал вызова таймера в мс".

Скрипт делался "под себя", чтобы вся нужная информация выводилась на экран и была перед глазами. Идея взята с индикатора https://www.mql5.com/ru/code/9283







