Появилась новая версия https://www.mql5.com/ru/code/27883, в продолжение данной темы.

Версия с подокнами (02.12.2018 г.)

SubMiniChart 0.93.mq4





Всё видно на картинке.

Пока не корректно работает масштаб. Но вроде можно работать. Перезаливал. Исправил некоторые ошибки. Друзья если что не так не стесняйтесь пишите.

Спасибо за внимание.

0.9202 (25.11.2018 г.)

Добавлена возможность открывать разные Инструменты.





Новая версия 0.92 (19.11.2018 г.)

Как вы и просили появились Стили графиков. Это Линии, Бары, Свечи без заливки и Свечи с заливкой.

Добавлен идентификатор индикатора, что позволяет выводить несколько индикаторов на одном графике сразу. Для корректной работы каждый новый индикатор нужно открывать с новым идентификатором.

Добавлено выключение подокон. Можно просматривать только одни графики.

Теперь есть два индикатора в подокнах. Это MACD и Osma.

Появилась возможность выставлять размер подокон в процентах от основного графика.

И ещё разные мелкие доработки.

Уже запустил и тестирую версию где мини графики можно будет размещать в подокне большого графика. Получится следить сразу за 10 и более мини графиками. Причём всё будет читабельно и хорошо просматриваться. Пока не корректно происходит управление с помощью мышки масштабом мини графиков при таком большом количестве графиков, но надеюсь смогу разобраться с ошибками. Может введу возможность наблюдать за другими инструментами.





Всем спасибо за внимание и спасибо за пожелания.

(11.11.2018 г.)

Разработка для отслеживания текущей ситуации по данному инструменту.

Возможно буду дорабатывать для работы в ручном тестере стратегий.

Если навести на первый Мини График, нажать левую кнопку мыши и перемещать курсор можно менять масштаб графиков.

Возможно доработать код чтобы добавить индикаторы на Мини Графики, такие как MA, HMA, на Мини Подокна Osma, RSI и т. д. Так же можно сделать Масштабирование каждого Мини Графика. Ввести сетку и разделители периодов.

В целом получилась занятная вещь. :)









Жду Ваших пожеланий.

Спасибо за внимание. Буду рад Вашим комментариям.

Если кому понравилась работа и кто хочет поблагодарить автора, буду рад Webmoney: Z330494414179, R222585888867