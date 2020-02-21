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Индикаторы

cm ind High Low double - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
5517
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Если на выбранном таймфрейме, hi или low последнего бара, равно hi или low другого бара в анализируемом периоде, то индикатор сигнализирует об этом.

В параметрах можно указать ТФ, период поиска в барах и допуск в пунктах для сравнения экстремумов.


    Divergence Fractal RSI Divergence Fractal RSI

    Стрелочный индикатор наличия дивергенции, показывает стрелками направление входа на выбранном таймфрейме.

    Open Chart Open Chart

    Быстрый просмотр графиков

    AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения

    Отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения

    Verification - RSI Verification - RSI

    Индикатор Relative Strength Index с расширенными параметрами.