Если на выбранном таймфрейме, hi или low последнего бара, равно hi или low другого бара в анализируемом периоде, то индикатор сигнализирует об этом.

В параметрах можно указать ТФ, период поиска в барах и допуск в пунктах для сравнения экстремумов.



