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cm ind High Low double - индикатор для MetaTrader 4
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Divergence Fractal RSI
Стрелочный индикатор наличия дивергенции, показывает стрелками направление входа на выбранном таймфрейме.Open Chart
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AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения
Отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещенияVerification - RSI
Индикатор Relative Strength Index с расширенными параметрами.