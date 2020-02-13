CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Divergence Fractal RSI - индикатор для MetaTrader 4

Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko

Roman Shiredchenko

  • специалистом в  на биржевых рынках
  • Россия
  • 11131
Трейдер, писатель.
из интервью: преимущество частного трейдера в том, что можно торговать не всё подряд, потому что надо, но торговать явники.... "в виду явного" движа!
Убыток – это просто незакрытая прибыль с отрицательным знаком ), плата за игру.
7 статей 4 кода 7 тем 7789 комментариев
Просмотров:
14027
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

ИНДИКАТОР ДИВЕРГЕНЦИЙ - РАССМАТРИВАЮТСЯ АНАЛИЗОМ РАСХОЖДЕНИЙ ФРАКТАЛОВ (НЕ БЛИЖЕ 5 БАРОВ) И ИНДИКАТОРА RSI В "ПОДВАЛЕ"  БЕРЕТСЯ 5 ФРАКТАЛОВ ПОСЛЕ СТАРТОВОГО И РАССМАТРИВАЕТСЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНЫ КАЖДОГО ИЗ 5-Х ФРАКТАЛОВ СО СТАРТОВЫМ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПРИ "СООСНОСТИ" ЭКСТРЕМУМОВ.

 Пять фракталов взято, чтобы исключить пропуск паттерна дивергенция, бывают случаи что на первом, втором - его нет, на последующих - в наличии. Также, в ходе анализа статистической информации было выявлено, что не всегда при наличии дивергенции, как говорят бар в бар, а именно в его номер совпадают значения фракталов и точек перегиба индикатора RSI, поэтому для исключения ошибки выявления этого паттерна дивергенции взято возможное "отклонение" точки перегиба индикатора RSI - в "подвале" от значения фрактала на графике цены.   

Интерпретация показаний возможна следующая - входа в направлении стрелки (-ок). Закрытие позиций при смене направления отображаемых стрелок.

DIVERGENCE PATTERN

рис.1

Также информация о наличии/отсутствии дивергенции отображается во вкладке "Эксперты" меню "Терминал".

ТЕКСТОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

рис.2

Понятия и определения внешних переменных соответствуют названию:

//--- input parameters
input int     RSIPeriod = 14;       // ПЕРИОД RSI

Тестировать можно на любых таймфреймах, возможно доукомплектование иными индикаторами для определения точек входа по их совместным однонаправленным показаниям.

использование в экспертах

double Buf_0[],Buf_1[];   // Объявление массивов (под буферы индикатора)  В СЕЛЛ (ВВЕРХУ) -  UP-FRATALS

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Buf_2[],Buf_3[];   // Объявление массивов (под буферы индикатора)  В БАЙ (ВНИЗУ) -  DW-FRATALS
double Buf_4[],Buf_5[];   // Назначение массива ДИВЕРГЕНЦИЙ


буферы  

Buf_0[]

и 

Buf_2[]

содержат значения стрелок. Пример, входа в покупку

    RSI0=iCustom(Symbol(),0,"I Divergence RSI",RSIPeriod,0,1); // заполнен буфер в селл
    RSI2=iCustom(Symbol(),0,"I Divergence RSI",RSIPeriod,2,1); // заполнен буфер в бай
    if (RSI2 > 0)
      {       
       Close_All_tip (OP_SELL);
       if (takeprofit!=0) TP  = NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits);
       if (stoploss!=0)   SL  = NormalizeDouble(Bid - stoploss*  Point,Digits);            
       if (OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots,NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,SL,TP," EA RSI div ",Magic,0,clrBlue)==-1) 
          Print(" ошибка ОТКРЫТИЯ бай, Error = ", GetLastError());
      }

Подходит для любых  инструментов и таймфреймов, движения которых отрабатывают паттерн дивергенции.

не забудьте откомпилировать



    Open Chart Open Chart

    Быстрый просмотр графиков

    EG_CandleTrendLine EG_CandleTrendLine

    Движение цены всех младших ТФ внутри свечи одного или нескольких старших ТФ.

    cm ind High Low double cm ind High Low double

    Если на выбранном таймфрейме, hi или low последнего бара, равно hi или low другого бара в анализируемом периоде, то индикатор сигнализирует об этом.

    AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения

    Отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения