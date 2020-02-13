ИНДИКАТОР ДИВЕРГЕНЦИЙ - РАССМАТРИВАЮТСЯ АНАЛИЗОМ РАСХОЖДЕНИЙ ФРАКТАЛОВ (НЕ БЛИЖЕ 5 БАРОВ) И ИНДИКАТОРА RSI В "ПОДВАЛЕ" БЕРЕТСЯ 5 ФРАКТАЛОВ ПОСЛЕ СТАРТОВОГО И РАССМАТРИВАЕТСЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНЫ КАЖДОГО ИЗ 5-Х ФРАКТАЛОВ СО СТАРТОВЫМ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПРИ "СООСНОСТИ" ЭКСТРЕМУМОВ.

Пять фракталов взято, чтобы исключить пропуск паттерна дивергенция, бывают случаи что на первом, втором - его нет, на последующих - в наличии. Также, в ходе анализа статистической информации было выявлено, что не всегда при наличии дивергенции, как говорят бар в бар, а именно в его номер совпадают значения фракталов и точек перегиба индикатора RSI, поэтому для исключения ошибки выявления этого паттерна дивергенции взято возможное "отклонение" точки перегиба индикатора RSI - в "подвале" от значения фрактала на графике цены.



Интерпретация показаний возможна следующая - входа в направлении стрелки (-ок). Закрытие позиций при смене направления отображаемых стрелок.

рис.1

Также информация о наличии/отсутствии дивергенции отображается во вкладке "Эксперты" меню "Терминал".

рис.2

Понятия и определения внешних переменных соответствуют названию:

input int RSIPeriod = 14 ;

Тестировать можно на любых таймфреймах, возможно доукомплектование иными индикаторами для определения точек входа по их совместным однонаправленным показаниям.

использование в экспертах

double Buf_0[],Buf_1[]; double Buf_2[],Buf_3[]; double Buf_4[],Buf_5[];





буферы

Buf_0[]

и



Buf_2[]

содержат значения стрелок. Пример, входа в покупку



RSI0= iCustom ( Symbol (), 0 , "I Divergence RSI" ,RSIPeriod, 0 , 1 ); RSI2= iCustom ( Symbol (), 0 , "I Divergence RSI" ,RSIPeriod, 2 , 1 ); if (RSI2 > 0 ) { Close_All_tip (OP_SELL); if (takeprofit!= 0 ) TP = NormalizeDouble (Ask + takeprofit* Point , Digits ); if (stoploss!= 0 ) SL = NormalizeDouble (Bid - stoploss* Point , Digits ); if ( OrderSend ( Symbol (),OP_BUY, Lots, NormalizeDouble (Ask, Digits ),slippage,SL,TP, " EA RSI div " ,Magic, 0 , clrBlue )==- 1 ) Print ( " ошибка ОТКРЫТИЯ бай, Error = " , GetLastError ()); }

Подходит для любых инструментов и таймфреймов, движения которых отрабатывают паттерн дивергенции.

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