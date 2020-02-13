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Divergence Fractal RSI - индикатор для MetaTrader 4
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ИНДИКАТОР ДИВЕРГЕНЦИЙ - РАССМАТРИВАЮТСЯ АНАЛИЗОМ РАСХОЖДЕНИЙ ФРАКТАЛОВ (НЕ БЛИЖЕ 5 БАРОВ) И ИНДИКАТОРА RSI В "ПОДВАЛЕ" БЕРЕТСЯ 5 ФРАКТАЛОВ ПОСЛЕ СТАРТОВОГО И РАССМАТРИВАЕТСЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНЫ КАЖДОГО ИЗ 5-Х ФРАКТАЛОВ СО СТАРТОВЫМ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПРИ "СООСНОСТИ" ЭКСТРЕМУМОВ.
Пять фракталов взято, чтобы исключить пропуск паттерна дивергенция, бывают случаи что на первом, втором - его нет, на последующих - в
наличии. Также, в ходе анализа статистической информации было выявлено, что не всегда при наличии дивергенции, как говорят бар в бар, а
именно в его номер совпадают значения фракталов и точек перегиба индикатора RSI, поэтому для исключения ошибки выявления этого паттерна
дивергенции взято возможное "отклонение" точки перегиба индикатора RSI - в "подвале" от значения фрактала на графике цены.
Интерпретация показаний возможна следующая - входа в направлении стрелки (-ок). Закрытие позиций при смене направления отображаемых стрелок.
рис.1
Также информация о наличии/отсутствии дивергенции отображается во вкладке "Эксперты" меню "Терминал".
рис.2
Понятия и определения внешних переменных соответствуют названию:
//--- input parameters input int RSIPeriod = 14; // ПЕРИОД RSI
Тестировать можно на любых таймфреймах, возможно доукомплектование иными индикаторами для определения точек входа по их совместным однонаправленным показаниям.
использование в экспертах
double Buf_0[],Buf_1[]; // Объявление массивов (под буферы индикатора) В СЕЛЛ (ВВЕРХУ) - UP-FRATALS //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double Buf_2[],Buf_3[]; // Объявление массивов (под буферы индикатора) В БАЙ (ВНИЗУ) - DW-FRATALS double Buf_4[],Buf_5[]; // Назначение массива ДИВЕРГЕНЦИЙ
буферы
Buf_0[]
и
Buf_2[]
содержат значения стрелок. Пример, входа в покупку
RSI0=iCustom(Symbol(),0,"I Divergence RSI",RSIPeriod,0,1); // заполнен буфер в селл RSI2=iCustom(Symbol(),0,"I Divergence RSI",RSIPeriod,2,1); // заполнен буфер в бай if (RSI2 > 0) { Close_All_tip (OP_SELL); if (takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits); if (stoploss!=0) SL = NormalizeDouble(Bid - stoploss* Point,Digits); if (OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lots,NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,SL,TP," EA RSI div ",Magic,0,clrBlue)==-1) Print(" ошибка ОТКРЫТИЯ бай, Error = ", GetLastError()); }
Подходит для любых инструментов и таймфреймов, движения которых отрабатывают паттерн дивергенции.
не забудьте откомпилировать
Быстрый просмотр графиковEG_CandleTrendLine
Движение цены всех младших ТФ внутри свечи одного или нескольких старших ТФ.
Если на выбранном таймфрейме, hi или low последнего бара, равно hi или low другого бара в анализируемом периоде, то индикатор сигнализирует об этом.AnyTF - отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения
Отображение старшего таймфрейма, произвольной размерности и смещения