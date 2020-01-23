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EG_CandleTrendLine - скрипт для MetaTrader 4

Евгений Гребенщиков
Евгений Гребенщиков

Евгений Гребенщиков

1 код 1 тема 3 комментария
Просмотров:
8748
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Скрипт EG_CandleTrendLine.mq4 помогает визуально понять движение цены всех младших ТФ внутри свечи одного или нескольких старших ТФ. А так же осмыслить логику работы индикаторов и подобрать их параметры для каждого младшего ТФ. Следует учесть тот факт, что визуальная настройка это первый этап в подборе индикатора для принятия решения о его годности/негодности, например, в эксперте. Далее необходимо использовать иные методыиспытания предварительно выбранного индикатора для работы в эксперте.

Использование,например:

1. Переместить скрипт на свечу Н4, и/или D1, и/или H1 и т.д. ;

2. Смотреть трендовые линии на всех младших ТФ.

Скрипт не работает на W1; MN.

Прилагается шаблон .tpl и скрипт удаления объектов : EG_CandleTrendLine_DELETE.mq4

Настройки в коде :

WIDTH=1;      // размер правой и левой ценовой метки:1,2,3,4,5,6.

PRICE_TAG=1;// отображать ценовые метки: 1; 0-не отображать


    Display orders 1.1 Display orders 1.1

    Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия.

    Checkers New Checkers New

    Усовершенствованный советник Checkers

    Open Chart Open Chart

    Быстрый просмотр графиков

    Divergence Fractal RSI Divergence Fractal RSI

    Стрелочный индикатор наличия дивергенции, показывает стрелками направление входа на выбранном таймфрейме.