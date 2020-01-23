Скрипт EG_CandleTrendLine.mq4 помогает визуально понять движение цены всех младших ТФ внутри свечи одного или нескольких старших ТФ. А так же осмыслить логику работы индикаторов и подобрать их параметры для каждого младшего ТФ. Следует учесть тот факт, что визуальная настройка это первый этап в подборе индикатора для принятия решения о его годности/негодности, например, в эксперте. Далее необходимо использовать иные методыиспытания предварительно выбранного индикатора для работы в эксперте.

Использование,например:

1. Переместить скрипт на свечу Н4, и/или D1, и/или H1 и т.д. ;

2. Смотреть трендовые линии на всех младших ТФ.

Скрипт не работает на W1; MN.

Прилагается шаблон .tpl и скрипт удаления объектов : EG_CandleTrendLine_DELETE.mq4

Настройки в коде :

WIDTH=1; // размер правой и левой ценовой метки:1,2,3,4,5,6.

PRICE_TAG=1;// отображать ценовые метки: 1; 0-не отображать



