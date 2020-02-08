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DoubleZigZag 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3970
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Принцип работы

Это вторая версия (первая версия опубликована здесь: DoubleZigZag).

Новое в версии 2:

  • Money management: Lot OR Risk - подробнее в разделе Управление размером позиции (расчёт лота)
  • The value for "Money management" - подробнее в разделе Управление размером позиции (расчёт лота)
  • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions').


Советник использует для анализа два индикатора ZigZag, "младший" с параметрами (13,5,3) и "старший", у которого все параметры больше в восемь раз (13*8,5*8,3*8).

//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Для принятия решения о торговле анализируем два катета последней вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8) — считаем, сколько вершин младшего ZigZag (13,5,3) содержится в этих двух катетах.

При получении сигнала на открытие BUY закрываем все позиции SELL. И наоборот: при получении сигнала на открытие SELL закрываем все позиции BUY.


Параметры советника

  • Coefficient 1 — соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего;
  • Coefficient 2 — соотношение разницы цен в вершинах старшего зигзага.


Пример

DoubleZigZag

Красным цветом показан старший ZigZag (13*8,5*8,3*8), желтым — младший ZigZag (13,5,3).

Соответственно, ABC — это вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8).

Всего катеты AB и AC содержат девять вершин младшего ZigZag (13,5,3).

Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике нет ни Stop Loss, ни Take Profit ни  Trailing Stop.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      CCI Color Levels CCI Color Levels

      Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

      Plan X version 2 Plan X version 2

      Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.

      LifeHack Balance Equity 2 LifeHack Balance Equity 2

      Вторая версия индикатора "LifeHack Balance Equity" - теперь отображение данных только в момент рождения нового бара

      New Day New Pending Order 2 New Day New Pending Order 2

      Отложенные ордера выставляются каждый день в индивидуальное время. Развитие первой версии