Принцип работы



Это вторая версия (первая версия опубликована здесь: DoubleZigZag).

Новое в версии 2:

Money management: Lot OR Risk - подробнее в разделе Управление размером позиции (расчёт лота)

- подробнее в разделе The value for "Money management" - подробнее в разделе Управление размером позиции (расчёт лота)

- подробнее в разделе Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

- закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions').





Советник использует для анализа два индикатора ZigZag, "младший" с параметрами (13,5,3) и "старший", у которого все параметры больше в восемь раз (13*8,5*8,3*8).

handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 , 5 , 3 ); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } handle_iCustomX8= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 * 8 , 5 * 8 , 3 * 8 ); if (handle_iCustomX8== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

Для принятия решения о торговле анализируем два катета последней вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8) — считаем, сколько вершин младшего ZigZag (13,5,3) содержится в этих двух катетах.

При получении сигнала на открытие BUY закрываем все позиции SELL. И наоборот: при получении сигнала на открытие SELL закрываем все позиции BUY.





Параметры советника

Coefficient 1 — соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего;

— соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего; Coefficient 2 — соотношение разницы цен в вершинах старшего зигзага.





Пример

Красным цветом показан старший ZigZag (13*8,5*8,3*8), желтым — младший ZigZag (13,5,3).

Соответственно, ABC — это вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8).

Всего катеты AB и AC содержат девять вершин младшего ZigZag (13,5,3).

Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике нет ни Stop Loss, ни Take Profit ни Trailing Stop.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.