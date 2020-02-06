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CCI Color Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING
Рис. 1. CCI Color Levels
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Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.Cleaner
Скрипт - очиститель графика
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Вторая версия. Стратегия используются два индикатора ZigZag.LifeHack Balance Equity 2
Вторая версия индикатора "LifeHack Balance Equity" - теперь отображение данных только в момент рождения нового бара