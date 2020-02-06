CCI Color Levels

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.

Вторая версия. Стратегия используются два индикатора ZigZag.

Вторая версия индикатора "LifeHack Balance Equity" - теперь отображение данных только в момент рождения нового бара