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Индикаторы

CCI Color Levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3325
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

CCI Color Levels

Рис. 1. CCI Color Levels

    Plan X version 2 Plan X version 2

    Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift.

    Cleaner Cleaner

    Скрипт - очиститель графика

    DoubleZigZag 2 DoubleZigZag 2

    Вторая версия. Стратегия используются два индикатора ZigZag.

    LifeHack Balance Equity 2 LifeHack Balance Equity 2

    Вторая версия индикатора "LifeHack Balance Equity" - теперь отображение данных только в момент рождения нового бара