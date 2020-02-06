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Plan X version 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2807
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Принцип работы

Это вторая версия (первая версия опубликована здесь: Plan X).

Новое в версии 2:

  • The value for "Money management" -> Lots Min - торговля всегда минимальным лотом (минимальный лот автоматически выставляется в зависимости от настроек текущего символа)
  • Trailing, in seconds - интервал трейлинга (подробнее в разделе Торговые настройки)
  • Search signals, in seconds - интервал поиска торговых сигналов (подробнее в разделе Торговые настройки)
  • Start Minute - время начала работы, теперь к часам добавлены минуты
  • End Minute - время окончания работы, теперь к часам добавлены минуты
  • Maximum volume of one position (<= '0.0' -> OFF) - максимальный объём одной позиции
  • Maximum volume of all positions (<= '0.0' -> OFF) - максимальный объём всех позиций открытых советником
  • Maximum number of positions ('0.0' -> OFF) - максимальное количество позиций в рынке открытых советником
  • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.

ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift. Если значение больше Channel height - открывается позиция. При этом ещё учитывается реверси сигналов (Reverse) :

   if(rates[1].close>rates[InpCandleShift].close+ExtChannelHeight)
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_buy=true;
      else
         m_need_open_sell=true;
     }
   if(rates[1].close<rates[InpCandleShift].close-ExtChannelHeight)
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_sell=true;
      else
         m_need_open_buy=true;
     }

Если активировать контроль времени (Use time control), то торговые сигналы будут проверятся только внутри заданного временного интервала (между Start hour::Start Minute и End hour::End Minute). Кстати, если End hour::Start Minute  задать меньше, чем Start hour::End Minute, то временной интервал будет переходить через сутки.

EURUSD, H1:

Plan X


Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в       Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра       Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в    The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в    Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -    Money management установить в Lots Min.

      Cleaner Cleaner

      Скрипт - очиститель графика

      Chaikin Oscillator Colored Area Chaikin Oscillator Colored Area

      Индикатор iChaikin Oscillator (Chaikin Oscillator, CHO) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

      CCI Color Levels CCI Color Levels

      Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

      DoubleZigZag 2 DoubleZigZag 2

      Вторая версия. Стратегия используются два индикатора ZigZag.