Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Plan X version 2 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2807
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы
Это вторая версия (первая версия опубликована здесь: Plan X).
Новое в версии 2:
- The value for "Money management" -> Lots Min - торговля всегда минимальным лотом (минимальный лот автоматически выставляется в зависимости от настроек текущего символа)
- Trailing, in seconds - интервал трейлинга (подробнее в разделе Торговые настройки)
- Search signals, in seconds - интервал поиска торговых сигналов (подробнее в разделе Торговые настройки)
- Start Minute - время начала работы, теперь к часам добавлены минуты
- End Minute - время окончания работы, теперь к часам добавлены минуты
- Maximum volume of one position (<= '0.0' -> OFF) - максимальный объём одной позиции
- Maximum volume of all positions (<= '0.0' -> OFF) - максимальный объём всех позиций открытых советником
- Maximum number of positions ('0.0' -> OFF) - максимальное количество позиций в рынке открытых советником
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.
ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!
Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift. Если значение больше Channel height - открывается позиция. При этом ещё учитывается реверси сигналов (Reverse) :
if(rates[1].close>rates[InpCandleShift].close+ExtChannelHeight) { if(!InpReverse) m_need_open_buy=true; else m_need_open_sell=true; } if(rates[1].close<rates[InpCandleShift].close-ExtChannelHeight) { if(!InpReverse) m_need_open_sell=true; else m_need_open_buy=true; }
Если активировать контроль времени (Use time control), то торговые сигналы будут проверятся только внутри заданного временного интервала (между Start hour::Start Minute и End hour::End Minute). Кстати, если End hour::Start Minute задать меньше, чем Start hour::End Minute, то временной интервал будет переходить через сутки.
EURUSD, H1:
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Скрипт - очиститель графикаChaikin Oscillator Colored Area
Индикатор iChaikin Oscillator (Chaikin Oscillator, CHO) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING
Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLINGDoubleZigZag 2
Вторая версия. Стратегия используются два индикатора ZigZag.