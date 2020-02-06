Принцип работы



Это вторая версия (первая версия опубликована здесь: Plan X).

Новое в версии 2:

The value for "Money management" -> Lots Min - торговля всегда минимальным лотом (минимальный лот автоматически выставляется в зависимости от настроек текущего символа)

- торговля всегда минимальным лотом (минимальный лот автоматически выставляется в зависимости от настроек текущего символа) Trailing, in seconds - интервал трейлинга (подробнее в разделе Торговые настройки )

- интервал трейлинга (подробнее в разделе ) Search signals, in seconds - интервал поиска торговых сигналов (подробнее в разделе Торговые настройки )

- интервал поиска торговых сигналов (подробнее в разделе ) Start Minute - время начала работы, теперь к часам добавлены минуты

- время начала работы, теперь к часам добавлены минуты End Minute - время окончания работы, теперь к часам добавлены минуты

- время окончания работы, теперь к часам добавлены минуты Maximum volume of one position (<= '0.0' -> OFF) - максимальный объём одной позиции

- максимальный объём одной позиции Maximum volume of all positions (<= '0.0' -> OFF) - максимальный объём всех позиций открытых советником

- максимальный объём всех позиций открытых советником Maximum number of positions ('0.0' -> OFF) - максимальное количество позиций в рынке открытых советником

- максимальное количество позиций в рынке открытых советником Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

- закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions'). При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1.

ВНИМАНИЕ: Советник предназначен для работы только на хедж-счетах!

Советник сравнивает разницу между ценой закрытия Close бара #1 и ценой закрытия Close бара #Candle shift. Если значение больше Channel height - открывается позиция. При этом ещё учитывается реверси сигналов (Reverse) :

if (rates[ 1 ].close>rates[InpCandleShift].close+ExtChannelHeight) { if (!InpReverse) m_need_open_buy= true ; else m_need_open_sell= true ; } if (rates[ 1 ].close<rates[InpCandleShift].close-ExtChannelHeight) { if (!InpReverse) m_need_open_sell= true ; else m_need_open_buy= true ; }

Если активировать контроль времени (Use time control), то торговые сигналы будут проверятся только внутри заданного временного интервала (между Start hour::Start Minute и End hour::End Minute). Кстати, если End hour::Start Minute задать меньше, чем Start hour::End Minute, то временной интервал будет переходить через сутки.

EURUSD, H1:





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.