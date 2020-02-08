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LifeHack Balance Equity 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Версия 2 (первая была опубликована здесь: LifeHack Balance Equity)
Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.
Особенно полезен данный индикатор при использовании в тестере стратегий — получается визуальное отображение баланса и эквити:
Рис.1 LifeHack Balance Equity 2 отображает Баланс и Средства только в момент рождения нового бара
Для применения индикатора в Тестере нужно записать его в шаблон тестера "tester.tpl". Делается это так:
- откройте любой график
- очистите график от лишних индикаторов, объектов и советников (желательно ото всех)
- возьмите индикатор "LifeHack Balance Equity 2" и перенесите его на график
- далее правый клик на графике — пункт "Шаблоны" — пункт "Сохранить шаблон ..." — укажите имя "tester.tpl".
Теперь индикатор "LifeHack Balance Equity" будет уже встроен в график Тестера.Советы:
- Сопровождайте публикуемую тему осмысленным именем и небольшим описанием.
- Прилагайте небольшое объяснение к коду, чтобы пользователям было легче разобраться.
- Вставляйте иллюстрирующие рисунки, если это возможно.
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