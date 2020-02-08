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Индикаторы

LifeHack Balance Equity 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3729
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Версия 2 (первая была опубликована здесь: LifeHack Balance Equity)

Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта. 

Особенно полезен данный индикатор при использовании в тестере стратегий — получается визуальное отображение баланса и эквити:

LifeHack Balance Equity 2

Рис.1 LifeHack Balance Equity 2 отображает Баланс и Средства только в момент рождения нового бара

Для применения индикатора в Тестере нужно записать его в шаблон тестера "tester.tpl". Делается это так:

  • откройте любой график
  • очистите график от лишних индикаторов, объектов и советников (желательно ото всех)
  • возьмите индикатор "LifeHack Balance Equity 2" и перенесите его на график
  • далее правый клик на графике — пункт "Шаблоны" — пункт "Сохранить шаблон ..." — укажите имя "tester.tpl".
Теперь индикатор "LifeHack Balance Equity" будет уже встроен в график Тестера.
Советы:
  • Сопровождайте публикуемую тему осмысленным именем и небольшим описанием.
  • Прилагайте небольшое объяснение к коду, чтобы пользователям было легче разобраться.
  • Вставляйте иллюстрирующие рисунки, если это возможно.
DoubleZigZag 2 DoubleZigZag 2

Вторая версия. Стратегия используются два индикатора ZigZag.

CCI Color Levels CCI Color Levels

Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) выполненный в стиле рисования DRAW_FILLING

New Day New Pending Order 2 New Day New Pending Order 2

Отложенные ордера выставляются каждый день в индивидуальное время. Развитие первой версии

Close Positions Current Symbol Close Positions Current Symbol

Скрипт закрывает все позиции по текущему символу