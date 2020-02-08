Версия 2 (первая была опубликована здесь: LifeHack Balance Equity)

Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта.

Особенно полезен данный индикатор при использовании в тестере стратегий — получается визуальное отображение баланса и эквити:

Рис.1 LifeHack Balance Equity 2 отображает Баланс и Средства только в момент рождения нового бара

Для применения индикатора в Тестере нужно записать его в шаблон тестера "tester.tpl". Делается это так:

откройте любой график

очистите график от лишних индикаторов, объектов и советников (желательно ото всех)



возьмите индикатор "LifeHack Balance Equity 2" и перенесите его на график

далее правый клик на графике — пункт "Шаблоны" — пункт "Сохранить шаблон ..." — укажите имя "tester.tpl".

Теперь индикатор "LifeHack Balance Equity" будет уже встроен в график Тестера.