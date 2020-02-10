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New Day New Pending Order 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Развитие первой версии (первая версия опубликована здесь: New Day New Pending Order)
Новое в версии 2:
для каждого дня недели свои индивидуальные настройки
- XXXX expiration - время жизни отложенного ордера
- XXXX indent - отступ
- XXXX Type Trade - разрешённый тип отложенных ордеров (разрешить только Buy stop, разрешить только Sell stop или разрешить и Buy stop и Sell stop)
Советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера в определённое время. На каждый день недели можно задать максимум три временных метки (HH::MM) для выставления отложенного ордера. Перед выставлением новых отложенных ордеров производится удаление не сработавших.
Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены и с небольшим уровнем Take profit.
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Вторая версия индикатора "LifeHack Balance Equity" - теперь отображение данных только в момент рождения нового бараDoubleZigZag 2
Вторая версия. Стратегия используются два индикатора ZigZag.
Скрипт закрывает все позиции по текущему символуClose at opposite signal Full
Советник-утилита: если на символе стало более одной позиции - наиболее старая позиция закрывается.