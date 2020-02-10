Идея торговой стратегии

Развитие первой версии (первая версия опубликована здесь: New Day New Pending Order)

Новое в версии 2:

для каждого дня недели свои индивидуальные настройки

XXXX expiration - время жизни отложенного ордера

- время жизни отложенного ордера XXXX indent - отступ

- отступ XXXX Type Trade - разрешённый тип отложенных ордеров (разрешить только Buy stop, разрешить только Sell stop или разрешить и Buy stop и Sell stop)

Советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера в определённое время. На каждый день недели можно задать максимум три временных метки (HH::MM) для выставления отложенного ордера. Перед выставлением новых отложенных ордеров производится удаление не сработавших.

Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены и с небольшим уровнем Take profit.





Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.