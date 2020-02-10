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New Day New Pending Order 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2028
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Развитие первой версии (первая версия опубликована здесь: New Day New Pending Order)

Новое в версии 2:

для каждого дня недели свои индивидуальные настройки

  • XXXX expiration - время жизни отложенного ордера
  • XXXX indent - отступ
  • XXXX Type Trade - разрешённый тип отложенных ордеров (разрешить только Buy stop, разрешить только Sell stop или разрешить и Buy stop и Sell stop)

Советник выставляет отложенные Buy Stop и Sell Stop ордера в определённое время. На каждый день недели можно задать максимум три временных метки (HH::MM) для выставления отложенного ордера. Перед выставлением новых отложенных ордеров производится удаление не сработавших.

Отложенные ордера выставляются на расстоянии Indent от текущей цены и с небольшим уровнем Take profit.

New Day New Pending Order

Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Trailing Stop. Для отключения параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в   Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

    LifeHack Balance Equity 2 LifeHack Balance Equity 2

    Вторая версия индикатора "LifeHack Balance Equity" - теперь отображение данных только в момент рождения нового бара

    DoubleZigZag 2 DoubleZigZag 2

    Вторая версия. Стратегия используются два индикатора ZigZag.

    Close Positions Current Symbol Close Positions Current Symbol

    Скрипт закрывает все позиции по текущему символу

    Close at opposite signal Full Close at opposite signal Full

    Советник-утилита: если на символе стало более одной позиции - наиболее старая позиция закрывается.