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cm ea RSI GrId - эксперт для MetaTrader 4
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Принцип следующий - при пробое заданного значения RSI открывается первый ордер.
Ордер открывается именно при пробое значения. Т.е. значение RSI на прошлой свече было ниже уровня buy, а на текущей стало выше - открываем buy.
После этого, по ходу цены с неким шагом и коэффициентом (по отношению к предыдущему) открываются новые ордера.
Стоп лосс для первого ордера равен размеру шага.
Если открыто два и более ордеров, то стоп равен % от пройденного расстояния ценой от первого ордера.
Также выставляется тейк-профит. Значение считается от первого ордера.
Переменные:
- магик
- Пробитие RSI снизу (значение)
- Пробитие RSI сверху (значение)
- Шаг
- Коэффициент
- Стоп
- Тейк
- Первый лот (абсолютная величина/% от депо)
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Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия.