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cm ea RSI GrId - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
11028
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Принцип следующий - при пробое заданного значения RSI открывается первый ордер.

Ордер открывается именно при пробое значения. Т.е. значение RSI на прошлой свече было ниже уровня buy, а на текущей стало выше - открываем buy.

После этого, по ходу цены с неким шагом и коэффициентом (по отношению к предыдущему) открываются новые ордера.

Стоп лосс для первого ордера равен размеру шага.

Если открыто два и более ордеров, то стоп равен % от пройденного расстояния ценой от первого ордера.

Также выставляется тейк-профит. Значение считается от первого ордера.

Переменные:

  1.  магик
  2.  Пробитие RSI снизу (значение)
  3.  Пробитие RSI сверху (значение)
  4.  Шаг
  5.  Коэффициент
  6.  Стоп
  7.  Тейк
  8.  Первый лот (абсолютная величина/% от депо)

Конечно это не законченная торговая система и в нее еще многое можно добавить, так что предлагайте варианты, самые интересные идеи постараюсь воплотить.

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