Принцип следующий - при пробое заданного значения RSI открывается первый ордер.

Ордер открывается именно при пробое значения. Т.е. значение RSI на прошлой свече было ниже уровня buy, а на текущей стало выше - открываем buy.

После этого, по ходу цены с неким шагом и коэффициентом (по отношению к предыдущему) открываются новые ордера.

Стоп лосс для первого ордера равен размеру шага.

Если открыто два и более ордеров, то стоп равен % от пройденного расстояния ценой от первого ордера.

Также выставляется тейк-профит. Значение считается от первого ордера.

Переменные:

магик Пробитие RSI снизу (значение) Пробитие RSI сверху (значение) Шаг Коэффициент Стоп Тейк Первый лот (абсолютная величина/% от депо)





Конечно это не законченная торговая система и в нее еще многое можно добавить, так что предлагайте варианты, самые интересные идеи постараюсь воплотить.