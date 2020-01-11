Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Checkers New - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10280
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Продолжение темы "Шашки для MQL4"
- В этой версии добавлена кнопка "Реверс" для поворота доски.
- Введен значок "Х" для удаления одной микро позиции. (Для подтверждения удаления нужно нажать на появившийся символ "?".)
- Очередной ход на доске отображается в виде линии.
- Отображается текст о преимуществе оппозиции
cm ea RSI GrId
Открытие позиции при пробитии индикатором RSI заданного уровня и построение сети в том же направлении.Moving average MTF
Индикатор отображает до трёх скользящих средних на заданном количестве баров с заданного периода графика
Display orders 1.1
Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия.EG_CandleTrendLine
Движение цены всех младших ТФ внутри свечи одного или нескольких старших ТФ.