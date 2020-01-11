Продолжение темы "Шашки для MQL4"

- В этой версии добавлена кнопка "Реверс" для поворота доски.

- Введен значок "Х" для удаления одной микро позиции. (Для подтверждения удаления нужно нажать на появившийся символ "?".)

- Очередной ход на доске отображается в виде линии.

- Отображается текст о преимуществе оппозиции



