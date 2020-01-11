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Checkers New - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Evgeniy Inkov

Evgeniy Inkov

4.6 (36)
Профи МТ4.
Научу программировать на МТ4 любого !
Почта: ew123@mail.ru
1 продукт 24 кода 1 тема 237 комментариев
Просмотров:
10280
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Продолжение темы "Шашки для MQL4" 

- В этой версии добавлена кнопка "Реверс" для поворота доски.

- Введен значок "Х" для удаления одной микро позиции. (Для подтверждения удаления нужно нажать на появившийся символ "?".)

- Очередной ход на доске отображается в виде линии.

- Отображается текст о преимуществе оппозиции


    cm ea RSI GrId cm ea RSI GrId

    Открытие позиции при пробитии индикатором RSI заданного уровня и построение сети в том же направлении.

    Moving average MTF Moving average MTF

    Индикатор отображает до трёх скользящих средних на заданном количестве баров с заданного периода графика

    Display orders 1.1 Display orders 1.1

    Эксперт отображает открытые сделки на графике с возможностью их быстрого закрытия.

    EG_CandleTrendLine EG_CandleTrendLine

    Движение цены всех младших ТФ внутри свечи одного или нескольких старших ТФ.