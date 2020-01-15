Принцип работы



Пример создания советника по пользовательскому индикатору Two iMA Crossing Arrow EA. На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')

Сигналы индикатора

Индикатор на базе стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW. Содержит два индикаторных буфера:

'0' - буфер значков (если в этом буфере значение отличное от '0.0' - значит это сигнал

'1' - буфер цвета значков (может принимать значение '0.0' или '1.0', имеет смысл проверять только если в буфере '0' есть сигнал)

Индикатор ищет пересечение двух iMA (Moving Average, MA) на баре 'Bar Crossing'. Когда пересечение обнаружено - на баре рисуется значок, код которого задан в 'Arrow code for style DRAW_COLOR_ARROW' (коды значков можно посмотреть в шрифте Wingdings).





Рис. 1. Пример торговых сигналов

Главная функция - получение сигналов: проверка, чтобы в буфере значков было число больше нуля ив зависимости от значения в буфере цвета - генерируем BUY или SELL сигнал:

bool SearchTradingSignals( void ) { double crossing_buffer[],crossing_colors[]; ArraySetAsSeries (crossing_buffer, true ); ArraySetAsSeries (crossing_colors, true ); int start_pos= 0 ,count=InpBar+ 1 ; if (!iGetArray(handle_iCustom, 0 ,start_pos,count,crossing_buffer) || !iGetArray(handle_iCustom, 1 ,start_pos,count,crossing_colors)) { return ( false ); } int size_need_position= ArraySize (SPosition); if (crossing_buffer[InpBar]> 0.0 ) { if (crossing_colors[InpBar]== 0.0 ) { if (!InpReverse) { if (m_prev_bars==m_last_deal_in) return ( true ); ArrayResize (SPosition,size_need_position+ 1 ); SPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_BUY ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal BUY" ); return ( true ); } else if (m_prev_bars==m_last_deal_in) return ( true ); ArrayResize (SPosition,size_need_position+ 1 ); SPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_SELL ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal SELL" ); return ( true ); } if (crossing_colors[InpBar]== 1.0 ) { if (!InpReverse) { if (m_prev_bars==m_last_deal_in) return ( true ); ArrayResize (SPosition,size_need_position+ 1 ); SPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_SELL ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal SELL" ); return ( true ); } else if (m_prev_bars==m_last_deal_in) return ( true ); ArrayResize (SPosition,size_need_position+ 1 ); SPosition[size_need_position].pos_type= POSITION_TYPE_BUY ; if (InpPrintLog) Print ( __FILE__ , " " , __FUNCTION__ , ", OK: " , "Signal BUY" ); return ( true ); } } return ( true ); }





Подробнее о настройках советника:

Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.