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iDeMarker Levels - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1614
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник торгует по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM). Сигналы получаем только в областях перекупленности и перепроданности. На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру '  Only one positions')

    Сигналы  в областях перекупленности и перепроданности

    Область перекупленности (как правило это зона значений индикатора выше 0.7). Её уровень задаётся в параметре 'Level UP'. Ожидаем когда индикатор будет в зоне перекупленности и отлавливаем момент, когда индикатор на текущем баре повернёт вниз (при этом оставаясь в зоне перекупленности).

    Область перепроданности (как правило это зона значений индикатора ниже 0.3). Её уровень задаётся в параметре 'Level DOWN'. Ожидаем когда индикатор будет в зоне перепроданности и отлавливаем момент, когда индикатор на текущем баре повернёт вверх (при этом оставаясь в зоне перепроданности).

    Текущий бар определяется в зависимости от режима работы: при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( ' Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1. ВНИМАНИЕ: индикатор DeMarker не пересчитывает свои значения на нулевом баре!!!

    iDeMarker Levels

    Рис. 1. Пример торговых сигналов


    Подробнее о настройках советника:

    Торговые настройки

    В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

    Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в        Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


    Дополнительные возможности

      • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
      • Reverse - переворот торгового сигнала
      • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

      Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра        Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

      Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


      Управление размером позиции (расчёт лота)

      Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в     The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в     Risk in percent for a deal и задать процент риска в  The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -     Money management установить в Lots Min.

        Custom Moving Average Levels EA 2 Custom Moving Average Levels EA 2

        Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Custom Moving Average Levels (вторая версия стратегии)

        Circular volumes Circular volumes

        Торговля по циклическому ряду объёмов

        Two iMA Crossing Arrow EA Two iMA Crossing Arrow EA

        Пример работы с пользовательским индикатором Two iMA Crossing Arrow

        Pending Trailing Pending Trailing

        Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.