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Pending Trailing - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2637
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник относится к классу утилит. Работает со всеми отложенными ордерами установленными в терминале. Подтягивает отложенный ордер вслед за ценой.

Пример трейлинга отложенного ордера Buy limit

Pending Trailing

Рис. 1. Трейлинг Buy limit

Рисунок ниже показывает КАК СРАБАТЫВАЮТ отложенные ордера, 

Pending Trailing

Рис. 2. Общий принцип

а трейлинг ордера будет в обратную сторону. Например отложенные ордера 'Buy stop' и 'Sell limit' будут подтягиваться ВНИЗ вслед за ценой, а отложенные ордера 'Sell stop' и 'Buy limit' - соответственно ВВЕРХ. 

При трейлинге советник берёт Magic number у отложенного ордера.


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