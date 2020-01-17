Pending Trailing

Принцип работы



Советник относится к классу утилит. Работает со всеми отложенными ордерами установленными в терминале. Подтягивает отложенный ордер вслед за ценой.

Пример трейлинга отложенного ордера Buy limit

Рис. 1. Трейлинг Buy limit

Рисунок ниже показывает КАК СРАБАТЫВАЮТ отложенные ордера,

Рис. 2. Общий принцип

а трейлинг ордера будет в обратную сторону. Например отложенные ордера 'Buy stop' и 'Sell limit' будут подтягиваться ВНИЗ вслед за ценой, а отложенные ордера 'Sell stop' и 'Buy limit' - соответственно ВВЕРХ.

При трейлинге советник берёт Magic number у отложенного ордера.



