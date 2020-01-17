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Pending Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник относится к классу утилит. Работает со всеми отложенными ордерами установленными в терминале. Подтягивает отложенный ордер вслед за ценой.
Пример трейлинга отложенного ордера Buy limit
Рис. 1. Трейлинг Buy limit
Рисунок ниже показывает КАК СРАБАТЫВАЮТ отложенные ордера,
Рис. 2. Общий принцип
а трейлинг ордера будет в обратную сторону. Например отложенные ордера 'Buy stop' и 'Sell limit' будут подтягиваться ВНИЗ вслед за ценой, а отложенные ордера 'Sell stop' и 'Buy limit' - соответственно ВВЕРХ.
При трейлинге советник берёт Magic number у отложенного ордера.
Пример работы с пользовательским индикатором Two iMA Crossing ArrowiDeMarker Levels
Торговая стратеги по осциллятору iDeMarker (DeMarker, DeM)
Индикатор отображает момент пересечения предыдущего бара. Использует стиль рисования DRAW_COLOR_ARROWPending HLine by Time
Работа отложенными ордерами. Полуавтомат: помощник в ручной торговле. В заданное время размещает отложенные ордера по горизонтальным линиям