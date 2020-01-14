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Custom Moving Average Levels EA 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник использует канал пользовательского индикатора Custom Moving Average Levels. Это вторая версия стратегии. Первая была опубликована здесь: Custom Moving Average Levels EA.
Отличие второй версии:
- условие пересечения: бар должен пересечь или линию 'UP' или 'Down'
- смотрим на тренд пересекаемой линии (сравнивается значение на текущем баре и на предыдущем баре)
- на баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions')
- при работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ( 'Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Сигналы с учётом тренда пересекаемой линии
Сигналы на основе пересечения индикаторного буфера 'UP'
BUY signal
Буфер 'UP' #текущий бар+1 < буфер 'UP' #текущий бар
Open #текущий бар < буфер 'UP' #текущий бар И close #текущий бар > буфер 'UP' #текущий бар
SELL signal
Буфер 'UP' #текущий бар+1 > буфер 'UP' #текущий бар
Open #текущий бар > буфер 'UP' #текущий бар И close #текущий бар < буфер 'UP' #текущий бар
Сигналы на основе пересечения индикаторного буфера 'Down'
BUY signal
Буфер 'Down' #текущий бар+1 < буфер 'Down' #текущий бар
Open #текущий бар < буфер 'Down' #текущий бар И close #текущий бар > буфер 'Down' #текущий бар
SELL signal
Буфер 'Down' #текущий бар+1 > буфер 'Down' #текущий бар
Open #текущий бар > буфер 'Down' #текущий бар И close #текущий бар < буфер 'Down' #текущий бар
Рис. 1. Буфер 'Down' SELL signal
Подробнее о настройках советника:
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку ( Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Торговля по циклическому ряду объёмовTwo iMA Crossing Arrow
Индикатор на базе стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает значок при пересечении двух iMA (Moving Average) на заданном баре
Торговая стратеги по осциллятору iDeMarker (DeMarker, DeM)Two iMA Crossing Arrow EA
Пример работы с пользовательским индикатором Two iMA Crossing Arrow