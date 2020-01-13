Two iMA Crossing Arrow

Показывает дневные свечи на Форексе "как на бирже". Т.е. строит дневные свечи по периоду времени, заданному в настройках (час открытия и закрытия условной сессии) Например - если установить начало в открытие Европы а закрытие по закрытию США, т.о. за период между (Азиатская сессия) будут гэпы, и таким образом более наглядно проявляются свечные модели. Индикатор сам устанавливает период графика D1.

Данные одиночного прохода Тестера.