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Two iMA Crossing Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Как работает индикатор
Индикатор на базе стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW. Содержит два индикаторных буфера:
- '0' - буфер значков (если в этом буфере значение отличное от '0.0' - значит это сигнал
- '1' - буфер цвета значков (может принимать значение '0.0' или '1.0', имеет смысл проверять только если в буфере '0' есть сигнал)
Индикатор ищет пересечение двух iMA (Moving Average, MA) на баре 'Bar Crossing'. Когда пересечение обнаружено - на баре рисуется значок, код которого задан в 'Arrow code for style DRAW_COLOR_ARROW' (коды значков можно посмотреть в шрифте Wingdings).
Пример отличия работы, при 'Bar Crossing' равным '0' и '1':
Показывает дневные свечи на Форексе "как на бирже". Т.е. строит дневные свечи по периоду времени, заданному в настройках (час открытия и закрытия условной сессии) Например - если установить начало в открытие Европы а закрытие по закрытию США, т.о. за период между (Азиатская сессия) будут гэпы, и таким образом более наглядно проявляются свечные модели. Индикатор сам устанавливает период графика D1.SingleTesterCache
Данные одиночного прохода Тестера.
Торговля по циклическому ряду объёмовCustom Moving Average Levels EA 2
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Custom Moving Average Levels (вторая версия стратегии)