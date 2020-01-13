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Индикаторы

Two iMA Crossing Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2644
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Как работает индикатор

Индикатор на базе стиля рисования DRAW_COLOR_ARROW. Содержит два индикаторных буфера:

  • '0' - буфер значков (если в этом буфере значение отличное от '0.0' - значит это сигнал
  • '1' - буфер цвета значков (может принимать значение '0.0' или '1.0', имеет смысл проверять только если в буфере '0' есть сигнал)

Индикатор ищет пересечение двух iMA (Moving Average, MA) на баре 'Bar Crossing'. Когда пересечение обнаружено - на баре рисуется значок, код которого задан в 'Arrow code for style DRAW_COLOR_ARROW' (коды значков можно посмотреть в шрифте  Wingdings).

Пример отличия работы, при 'Bar Crossing' равным '0' и '1':

Two iMA Crossing Arrow


    Day Candles As Stock Day Candles As Stock

    Показывает дневные свечи на Форексе "как на бирже". Т.е. строит дневные свечи по периоду времени, заданному в настройках (час открытия и закрытия условной сессии) Например - если установить начало в открытие Европы а закрытие по закрытию США, т.о. за период между (Азиатская сессия) будут гэпы, и таким образом более наглядно проявляются свечные модели. Индикатор сам устанавливает период графика D1.

    SingleTesterCache SingleTesterCache

    Данные одиночного прохода Тестера.

    Circular volumes Circular volumes

    Торговля по циклическому ряду объёмов

    Custom Moving Average Levels EA 2 Custom Moving Average Levels EA 2

    Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Custom Moving Average Levels (вторая версия стратегии)