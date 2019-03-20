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Custom Moving Average Levels EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - LeonLexx
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник использует канал пользовательского индикатора Custom Moving Average Levels.
Когда цена пересекает границы канала - открываем позицию. В расчёте пересечения участвует предыдущий бар (#1) и текущий бар (#0). Основное условие - предыдущий бар должен быть ПОЛНОСТЬЮ выше или ниже границы канала.
Когда позиция открыта к ней может применяться Трейлинг.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Советник в определенное время (HH::MM) выставляет два противоположных Limit ордера.Bandage
Одновременное открытие двух позиций
Панель закрытия позиций на базе класса CDialog. Кнопка на базе класса СButton. Текстовые метки на базе класса CLabel.Two Timeframes
Торговая система по индикатору iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) с двух таймфреймов.