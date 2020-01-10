Индикатор отображает скользящие средние на заданном количестве баров ( Count bar for show MA). Данный способ отображения упрощает анализ, так как график не загромождён лишними линиями.

Так же имеется текстовая метка с отображением текущей цены скользящей средней и периода графика.

Горячие клавиши служат для упрощения использования индикатора.

Настройки индикатора:

Moving average #1 - скользящая средняя #1

Period - период усреднения

Mode - метод сглаживания

Price - используемая цена для расчётов

Moving average #2 - скользящая средняя #2

Show MA? - отображать скользящую среднюю #2?

Moving average #3 - скользящая средняя #3

Show MA? - отображать скользящую среднюю #3?

Other parameters - прочие параметры

Indent - отступ текстовой метки

Count bar for show MA - количество баров для отображения скользящих средних

Key for TF up - горячая клавиша для увеличения периода графика

Key for TF dn - горячая клавиша для уменьшения периода графика

Key for switch removes/displays the label - горячая клавиша для удаления/отображения текстовой метки



