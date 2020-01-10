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Индикаторы

Moving average MTF - индикатор для MetaTrader 4

DMITRII KOLOSOV
DMITRII KOLOSOV

DMITRII KOLOSOV

1 код 2 комментария
Просмотров:
7247
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор отображает скользящие средние на заданном количестве баров ( Count bar for show MA). Данный способ отображения упрощает анализ, так как график не загромождён лишними линиями.

Так же имеется текстовая метка с отображением текущей цены скользящей средней и периода графика.

Горячие клавиши служат для упрощения использования индикатора. 

Настройки индикатора:

  • Moving average #1 - скользящая средняя #1
  • Period - период усреднения
  • Mode - метод сглаживания
  • Price - используемая цена для расчётов
  • Moving average #2 - скользящая средняя #2
  • Show MA? - отображать скользящую среднюю #2?
  • Moving average #3 - скользящая средняя #3
  • Show MA? - отображать скользящую среднюю #3?
  • Other parameters - прочие параметры
  • Indent - отступ текстовой метки 
  • Count bar for show MA - количество баров для отображения скользящих средних
  • Key for TF up - горячая клавиша для увеличения периода графика
  • Key for TF dn - горячая клавиша для уменьшения периода графика
  • Key for switch removes/displays the label - горячая клавиша для удаления/отображения текстовой метки
Функциональность
    Bheurekso pattern with Alerts Bheurekso pattern with Alerts

    Индикатор свечных паттернов с алертами по каждому паттерну

    volatility_Bar volatility_Bar

    Показывает флет, и волатильность

    cm ea RSI GrId cm ea RSI GrId

    Открытие позиции при пробитии индикатором RSI заданного уровня и построение сети в том же направлении.

    Checkers New Checkers New

    Усовершенствованный советник Checkers