Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Moving average MTF - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7247
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает скользящие средние на заданном количестве баров ( Count bar for show MA). Данный способ отображения упрощает анализ, так как график не загромождён лишними линиями.
Так же имеется текстовая метка с отображением текущей цены скользящей средней и периода графика.
Горячие клавиши служат для упрощения использования индикатора.
Настройки индикатора:
- Moving average #1 - скользящая средняя #1
- Period - период усреднения
- Mode - метод сглаживания
- Price - используемая цена для расчётов
- Moving average #2 - скользящая средняя #2
- Show MA? - отображать скользящую среднюю #2?
- Moving average #3 - скользящая средняя #3
- Show MA? - отображать скользящую среднюю #3?
- Other parameters - прочие параметры
- Indent - отступ текстовой метки
- Count bar for show MA - количество баров для отображения скользящих средних
- Key for TF up - горячая клавиша для увеличения периода графика
- Key for TF dn - горячая клавиша для уменьшения периода графика
- Key for switch removes/displays the label - горячая клавиша для удаления/отображения текстовой метки
Bheurekso pattern with Alerts
Индикатор свечных паттернов с алертами по каждому паттернуvolatility_Bar
Показывает флет, и волатильность
cm ea RSI GrId
Открытие позиции при пробитии индикатором RSI заданного уровня и построение сети в том же направлении.Checkers New
Усовершенствованный советник Checkers