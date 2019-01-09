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Checkers - эксперт для MetaTrader 4
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Мне нравится не только торговать на форексе, но и решать задачи по шашкам. Вот здесь я и реализовал эту идею. Наблюдаю за торговлей и параллельно делаю гимнастику мозгам. Возможно среди вас есть тоже любители шашек. Это для Вас!
Входных параметров у советника нет, т.к. под размер экрана поле подстраивается автоматически.
Назначение кнопок:
Clean - очистить поле доски
Begin - установить начальную позицию
Game/Set - играть или уставить позицию в ручную. С помощью квадратного поля ниже этой кнопки можно выбрать вид устанавливаемых на поле шашек. Чтобы убрать шашку с поля, просто щелкните на ней.
Стрелки влево/вправо - возвращают позицию на ход назад или вперед.
Put - запоминает позицию в памяти (максиму 10 позиций). Для вызова позиции на поле нажмите на мини-рисунок.
Cln - очищает память позиций.
Удачи Вам и профитов!
Советник выставляет отложенные ордера по времени, виды ордеров выбираются, по умолчанию отложенные. Задается стоплост, тейкпрофит, время, через которое ордер удаляется, если до этого момента он не был открыт(время не может быть менее 11 минут от времени открытия, советник работать не будет). Написан по найденным советникам, но они не работали. Так же можно убрать комменты с задания времени линией, но это неудобно. Можно доделать несколько времен открытия или работать в нескольких окнах. Проверки по магик числу нет.Step back
администрация, добавьте кнопку удаленя кода, облегчите мне жизнь. когда цена откатывается на заданное колличество уровней Steps back close закрывается сетка. При стандарных параметрах достаточно отката на один уровень что бы закрылась прибыль. В скором времени будет выпущена первая версия робота по управлению уровней сетки.
Синхронное изменение торгового инструмента во всех графикахfon
Скрипт устанавливает фон графика.