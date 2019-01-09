Мне нравится не только торговать на форексе, но и решать задачи по шашкам. Вот здесь я и реализовал эту идею. Наблюдаю за торговлей и параллельно делаю гимнастику мозгам. Возможно среди вас есть тоже любители шашек. Это для Вас!

Входных параметров у советника нет, т.к. под размер экрана поле подстраивается автоматически.

Назначение кнопок:

Clean - очистить поле доски

Begin - установить начальную позицию

Game/Set - играть или уставить позицию в ручную. С помощью квадратного поля ниже этой кнопки можно выбрать вид устанавливаемых на поле шашек. Чтобы убрать шашку с поля, просто щелкните на ней.

Стрелки влево/вправо - возвращают позицию на ход назад или вперед.

Put - запоминает позицию в памяти (максиму 10 позиций). Для вызова позиции на поле нажмите на мини-рисунок.

Cln - очищает память позиций.

Удачи Вам и профитов!







