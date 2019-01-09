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Checkers - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Evgeniy Inkov

Evgeniy Inkov

4.6 (36)
Профи МТ4.
Научу программировать на МТ4 любого !
Почта: ew123@mail.ru
1 продукт 24 кода 1 тема 237 комментариев
Просмотров:
5341
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Мне нравится не только торговать на форексе, но и решать задачи по шашкам. Вот здесь я и реализовал эту идею. Наблюдаю за торговлей и параллельно делаю гимнастику мозгам. Возможно среди вас есть тоже любители шашек. Это для Вас!

Входных параметров у советника нет, т.к. под размер экрана поле подстраивается автоматически.

Назначение кнопок:

Clean - очистить поле доски

Begin - установить начальную позицию

Game/Set - играть или уставить позицию в ручную. С помощью квадратного поля ниже этой кнопки можно выбрать вид устанавливаемых на поле шашек. Чтобы убрать шашку с поля, просто щелкните на ней.

Стрелки влево/вправо - возвращают позицию на ход назад или вперед.

Put - запоминает позицию в памяти (максиму 10 позиций). Для вызова позиции на поле нажмите на мини-рисунок.

Cln - очищает память позиций.

Удачи Вам и профитов!



Open_time Open_time

Советник выставляет отложенные ордера по времени, виды ордеров выбираются, по умолчанию отложенные. Задается стоплост, тейкпрофит, время, через которое ордер удаляется, если до этого момента он не был открыт(время не может быть менее 11 минут от времени открытия, советник работать не будет). Написан по найденным советникам, но они не работали. Так же можно убрать комменты с задания времени линией, но это неудобно. Можно доделать несколько времен открытия или работать в нескольких окнах. Проверки по магик числу нет.

Step back Step back

администрация, добавьте кнопку удаленя кода, облегчите мне жизнь. когда цена откатывается на заданное колличество уровней Steps back close закрывается сетка. При стандарных параметрах достаточно отката на один уровень что бы закрылась прибыль. В скором времени будет выпущена первая версия робота по управлению уровней сетки.

VR Watch List and Linker Lite VR Watch List and Linker Lite

Синхронное изменение торгового инструмента во всех графиках

fon fon

Скрипт устанавливает фон графика.