//--- 02.03.2020 1.09

//--- Добавлена функция SYMBOL SWITCHER. В левом нижнем углу 4 кнопки для переключения валютных пар из окна "Обзор рынка".

//--- 11.02.2020 1.08

//--- Исправлено множество мелких ошибок. Из важных (сигнал RSI пересечение двух индекcов. Теперь один индекс должен идти вверх, второй вниз во время пересечения). Раньше учитывалось просто пересечение...

Индикатор предоставляет широкий спектр возможностей и способов применения. Базовая часть индикатора построена на индикаторах RSI (Relative Strength Index), WPR (Williams’ Percent Range), ATR (Average True Range).

Принцип действия:

В левой части индикатора отображаются 8 индексов RSI: "USD", "EUR", "AUD", "GBP", "NZD", "JPY", "CHF", "CAD". Индексы формируются на базе исторических данных 28 валютных пар: "EURUSD", "EURGBP", "EURAUD", "EURNZD", "EURCAD", "EURCHF", "EURJPY", "GBPUSD", "GBPAUD", "GBPNZD", "GBPCAD", "GBPCHF", "GBPJPY", "AUDUSD", "AUDNZD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "NZDUSD", "NZDCAD", "NZDCHF", "NZDJPY", "USDCHF", "USDCAD", "USDJPY", "CADCHF", "CADJPY", "CHFJPY". Если у вашего брокера или дилингового центра нет какой либо валютной пары, то использование индикатора будет невозможно.

Методов использования индикатора RSI великое множество (пример: выход линии из зоны перекупленности / перепроданности, помощь в подсчете волн, дивергенция/конвергенция и т.п.. Кому интересно: интернет вам в помощь!). На мой взгляд при помощи индексов удобно быстро определять на какую валютную пару стоит обратить внимание для входа в рынок, а также можно использовать для удержания открытой позиции до получения сигнала закрытия (скушать если не весь тренд, то около 80%).

Для удобства восприятия шкалы измерения индикаторов RSI и WPR были смещены: в стандартном виде RSI уровни от 0 до 100 и уровни перепроданности +30, перекупленности +70. В индикаторе DISCOteca шкала RSI от -50 до +50, уровни -20 и +20, также добавлена 0 точка. WPR в стандартном МТ4 от 0 до -100, уровни -20 до -80, смещены аналогично RSI.

Описание рабочей зоны индикатора:

В левой части индикатора цветными пунктирными линиями отображаются индексы. Для удобства восприятия два индекса текущего инструмента выделены жирным. Пример: индикатор прикреплен к графику EURAUD, линии индексов EUR и AUD будут выделены жирным. Также отображается нулевая (zero) линия серым, и уровни перекупленности (overbought) / перепроданности (oversold) красными горизонтальными линиями (уровни задаются в настройках). В левом нижнем углу 4 кнопки переключения между валютными парами.

В правой части размещено окно: в левой части окна по вертикали идут обозначения индексов: "EUR", "GBP", "AUD", "NZD", "USD", "CAD", "CHF", "JPY". Названия индексов изменяют свой цвет в зависимости от полученного сигнала (синий = покупка, красный=продажа, серый=нет сигнала). На данный момент в индикаторе реализовано три варианта сигналов по RSI индексам: 1) пересечение нулевого уровня снизу вверх (сигнал покупки), сверху вниз (сигнал продажи). 2) Выход индекса из зоны перекупленности (сигнал продажи) / перепроданности (сигнал покупки). 3) Пересечение двух и более индексов (зависит от направления пересечения линий). Широкий выбор вариантов сигнала-ов в настройках.

Ниже под каждым названием индекса расположена надпись «CLOSED». Также меняет свой цвет (указывает какой сигнал был на предыдущей «закрытой» свече). Под названием индекса и closed расположен круг со стрелкой указывающий на состояние ATR по индексу (зеленоватый = ATR растет, красноватый = ATR падает). Немного правее указаны цифровые значения индексов по текущей свече. В нижней части окна расположены периоды в которых отображается состояние WPR (показания аналогичны RSI). Сверху расположено оставшееся время до закрытия свечи по всем периодам). Справ вверху: Lot Size (риск задается в настройках. Рассчитывается от свободных средств), далее SPREAD по текущей паре, и SYMBOL SWAP LONG и SYMBOL SWAP SHORT.

В середине весело и непринужденно, а главное наглядно танцуют показания WPR. Правда красиво:) . В текущей версии индикатора реализовано предыдущее и текущее показание WPR по каждому тайм фрейму.

Наглядный пример на картинке:









Настройки индикатора (Input):// ATR ---

Input ATR period - введите ATR период по умолчанию 14;

Use ATR for create signals - Использовать ATR для создания сигнала (true=использовать; false=не использовать)

к примеру: в настройках стоит Use ATR for create signals=true; WPR пересекает нулевую линию, но ATR не растет (красный кружок со стрелкой под периодом), сигнал сформирован не будет. Если поставить false, то индикатор начнет показывать сигнал. Это относится ко всем индексам RSI и периодам WPR.

// RSI ---

Input RSI period - введите RSI период по умолчанию 14; Замечено что на индексах RSI реже выходит в зону перекупленности/перепроданности чем на обычной валютной паре. Можно по вкусу подкрутить к примеру 7-9;

Input RSI applied price = PRICE_CLOSE;

Input RSI level overbought/oversold - зона перекупленности/перепроданности по умолчанию 20. Эти линии видны на графике индексов RSI. Тут на ваше усмотрение.

Input TimeFrame for plot RSI indexes - выберете таймфрем; Можно привязать RSI индексы к определенному таймфрейму. Это даст возможность просматривать график на других таймфреймах продолжая ожидать сигнал RSI индикатора.

Choose type signal RSI = All versions of signal; Выберете тип сигнала по RSI. All version = все версии; 1) пересечение нулевой линии; 2) выход из зоны перекупленности/перепроданности; 3) пересечение двух и более индексов; также есть возможность выбрать к примеру только 1 и 3 вариант сигнала и т.п.

// WPR ---

Input WPR period = 14; все по умолчанию.

Input WPR level overbought/oversold = тут на ваше усмотрение;

Choose type signal WPR = All versions of signal; аналогично RSI, за исключение отсутствия пересечения линий.

// Indicator Set ---

Input Bars for calculate (more bars=long time calculate) = 150; если у компьютера мало памяти или слабый процессор, то количество баров лучше не увеличивать. Бары подсчитываются при инициализации индикатора, что может вызвать подвисание...

Input Text ID for drawing object name = DISCO_; имя для графических объектов используемых в работе индикатора// Alerts ---

Use Global Variable for Expert=false; если включить, то сигналы RSI будут передаваться в глобальные переменные (пока в этой опции нет смысла для, будущего использования экспертом).

Use Close candle for generate signal=false; используется для передачи сигналов в глобальные переменные, false= передавать сигналы текущей свечи; true=сигналы по закрытой свече; также влияет на воспроизведение звуковых сигналов...

Use Play Sound if signal on RSI = проигрывать звук при возникновении сигнала по индексам RSI;

Use Play Sound if signal on WPR = проигрывать звук при возникновении сигнала по индексам WPR;



Percent Risk for LotSize (0-100) = риск для расчета размера лота на сделку. (Лот просто отображается в окне)





Большая просьба к общественности, сообщать если будут выявленные ошибки в работе, или будут предложения по оптимизации и улучшению кода. Да и так интересно ваше мнение на сколько информативно и удобно получился индикатор?

Для создания полноценной торговой системы могут пригодится индикатор:

DISCObar https://www.mql5.com/ru/code/27269

DISCOcandle https://www.mql5.com/ru/code/27276