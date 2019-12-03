Продолжение к моей системе DISCO. индикаторы из серии DISCO можно глянуть тут DISCOteca и DISCOcandle

(обновлено 25.01.2020)

Индикатор DISCObar отображает четыре варианта сигналов:





1) Свечи Звезда/Молот (красная вертикальная стрелка вниз / синяя вертикальная стрелка верх). В настройках указывается размер тела свечи в процентах.

2) Круг с цифрой внутри (цифра указывает сколько свечей используется для расчета, задается в настройках). Отображает к примеру: каждый Low выше предыдущего, и последний Low ниже (Красный кружок). Так же и по High, если каждый High ниже предыдущего и последний выше предшествующего (синий кружок).

3) Стрелка вверх/вниз и вправо, означает выход RSI из зоны перекупленности/перепроданности (все можно настроить под себя в настройках).

4) Линия Moving Average (окрашивается в зеленый если ATR растет/ золотой если падает).





Настройки:





1) Настройки свечи звезда/молот. Использовать RSI, ATR для формирования сигнала? вкл./выкл отображение на графике.

2) Настройка количества свечей для подсчета HIGH/LOW. вкл./выкл отображение на графике.

3) Настройка Moving Average, все стандартно. вкл./выкл отображение на графике.

4) Настройка RSI, все стандартно. вкл./выкл отображение на графике.

5) Настройка ATR, все стандартно.

6) Comment: Задается риск в процентах 1-100, для подсчета размера лота. вкл./выкл отображение на графике.

7) POSITION ARROW ON CHART. 3 варианта стрелок, 3 позиции.





ЗЫ: Буду рад предложениям и вопросам...