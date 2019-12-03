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DISCObar - индикатор для MetaTrader 4
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Продолжение к моей системе DISCO. индикаторы из серии DISCO можно глянуть тут DISCOteca и DISCOcandle
(обновлено 25.01.2020)
Индикатор DISCObar отображает четыре варианта сигналов:
1) Свечи Звезда/Молот (красная вертикальная стрелка вниз / синяя вертикальная стрелка верх). В настройках указывается размер тела свечи в процентах.
2) Круг с цифрой внутри (цифра указывает сколько свечей используется для расчета, задается в настройках). Отображает к примеру: каждый Low выше предыдущего, и последний Low ниже (Красный кружок). Так же и по High, если каждый High ниже предыдущего и последний выше предшествующего (синий кружок).
3) Стрелка вверх/вниз и вправо, означает выход RSI из зоны перекупленности/перепроданности (все можно настроить под себя в настройках).
4) Линия Moving Average (окрашивается в зеленый если ATR растет/ золотой если падает).
Настройки:
1) Настройки свечи звезда/молот. Использовать RSI, ATR для формирования сигнала? вкл./выкл отображение на графике.
2) Настройка количества свечей для подсчета HIGH/LOW. вкл./выкл отображение на графике.
3) Настройка Moving Average, все стандартно. вкл./выкл отображение на графике.
4) Настройка RSI, все стандартно. вкл./выкл отображение на графике.
5) Настройка ATR, все стандартно.
6) Comment: Задается риск в процентах 1-100, для подсчета размера лота. вкл./выкл отображение на графике.
7) POSITION ARROW ON CHART. 3 варианта стрелок, 3 позиции.
ЗЫ: Буду рад предложениям и вопросам...
Обновление: 1.09. Индикатор для быстрого определения состояния рынка по 28 валютным парам в названиях которых есть символы ("EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF","JPY").Signal Close Open
Индикатор выдает алерт и отправляет сигнал на почту при изменении торговой ситуации.
Индикатор окрашивает свечи на основании индикатора WPR (обновление 17.12.2019)Four Weeks
Линии поддержки и сопротивления.