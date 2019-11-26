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Боксовый Горизонтальный Профиль - индикатор для MetaTrader 4
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Новая версия
Добавлены кнопки. Чего делают не помню, давно писал. Правая закрывает. Добавлена функция отрисовки по двойному клику.
Да, кажись, правая закрывает, а вот что остальные делают не помню. Короче сами разбирайтесь. Добавлены ещё какие-то функции, но тоже не помню какие и врать не буду.
Короче разбирайтесь сами, поройтесь в настройках. Рисует прямоугольник по двойному клику. Пишите если что. Что к чему не помню.
Всем успехов.
P.S.:
А, глянул, тут ... одна из добавленных функций
Сколько тиков будет в одной строчке. Может понравиться.
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Всё как и в предыдущей публикации.
Скорость индикатора Bollinger Bands.Monster (correlation trading)
Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.
Индикатор выдает алерт и отправляет сигнал на почту при изменении торговой ситуации.DISCOteca 1.09 (RSI - WPR - ATR)
Обновление: 1.09. Индикатор для быстрого определения состояния рынка по 28 валютным парам в названиях которых есть символы ("EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF","JPY").