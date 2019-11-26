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Индикаторы

Боксовый Горизонтальный Профиль - индикатор для MetaTrader 4

ROMAN KIVERIN
ROMAN KIVERIN

ROMAN KIVERIN

5 (1)
1 продукт 20 кодов 23 темы 371 комментарий
Просмотров:
12949
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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2

Новая версия

3

Добавлены кнопки. Чего делают не помню, давно писал. Правая закрывает. Добавлена функция отрисовки по двойному клику.

Да, кажись, правая закрывает, а вот что остальные делают не помню. Короче сами разбирайтесь. Добавлены ещё какие-то функции, но тоже не помню какие и врать не буду.

Короче разбирайтесь сами, поройтесь в настройках. Рисует прямоугольник по двойному клику. Пишите если что. Что к чему не помню.

Всем успехов.

P.S.:

А, глянул, тут ... одна из добавленных функций

5

Сколько тиков будет в одной строчке. Может понравиться.

/*---------------------------*/

Всё как и в предыдущей публикации.

1

1.0

2

3

speed BB speed BB

Скорость индикатора Bollinger Bands.

Monster (correlation trading) Monster (correlation trading)

Открываем пары ордеров на символах с высокой корреляцией. Достаточно сложный советник. Description in English will be published in a first comment.

Signal Close Open Signal Close Open

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Обновление: 1.09. Индикатор для быстрого определения состояния рынка по 28 валютным парам в названиях которых есть символы ("EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF","JPY").