



Новая версия

Добавлены кнопки. Чего делают не помню, давно писал. Правая закрывает. Добавлена функция отрисовки по двойному клику.

Да, кажись, правая закрывает, а вот что остальные делают не помню. Короче сами разбирайтесь. Добавлены ещё какие-то функции, но тоже не помню какие и врать не буду.

Короче разбирайтесь сами, поройтесь в настройках. Рисует прямоугольник по двойному клику. Пишите если что. Что к чему не помню.

Всем успехов.

P.S.:

А, глянул, тут ... одна из добавленных функций

Сколько тиков будет в одной строчке. Может понравиться.

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Всё как и в предыдущей публикации.







