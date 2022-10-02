Индикаторы: Symbol Switcher

Symbol Switcher:

Мини-панель для переключения символа текущего графика (по порядку, как в обзоре рынка)

Symbol Switcher

Автор: Igor Zakharov

 
Действительно полезная утилита для листания акций.
Акций много, при этом не хотелось бы открывать много вкладок в MT4 для каждой вкладки.
Причём при перелистании шаблон и ТФ остаётся одинаковым.
Сделано для людей.
 
Спасибо большое за хороший полезны индикатор
 
Очень интересный индикатор,удобный. А можно еще в настройках  индикатора сделать функцию,чтобы выбирая валюту, применялось ко всем открытым вкладкам в терминале или одной.
 
не понимаю :( индикатор только с одним окном работает, остальные - не его забота. в этом его идея.

 
Приветствую!

Описание читал, пробовал,понимаю в чем его идея. Для себе хотел бы увидеть в нем расширение функционала,если Вас это не затруднит, дело в том,что работаю с тремя вкладкам. Суть  моей просьбы заключается в следующем,сделать так чтобы из одного окна,при переключении по индикатору,синхронно переключались все остальные вкладки открытые в МТ 4. Тем самым ускорился процесс анализирования рынка. Индикатор Ваш прижился как родной,за что огромное спасибо,положил его в свой архив полезных индикаторов.

Окна 

 
сделать не слишком сложно, но не в рамках этого индикатора - здесь это конфликтует (логически) с функцией/кнопкой открытия дополнительного графика. можно сделать отдельный индикатор, который переключает символ у всех остальных на тот, который у текущего. по опыту скажу, будет довольно тормозная штука.
 
Спасибо,за полноценный ответ. Тормознутая штука не нужна,вашим индикатором,очень сильно доволен из за того что он прост,надежен,быстр и удобен. Как бы без него уже и не комфортно,так сказать к хорошему быстро привыкаешь. :)

Почему у меня появилась такая просьба,все из за того ,что у меня есть скрипт, который это выполняет и делает он это довольно легко,вот и подумал,что можно такую вещь и тут реализовать. Делали мне его по просьбе он с открытым кодом ,если нужно могу поделиться.

 
если история уже подгружена и графиков не много - вроде, не тормозит.

для включения возможности - последний (новый) параметр в настройках установить на true

Файлы:
symbol_switch_ALL.mq4  22 kb
 
Игорь спасибо огромное все именно сделали так как я это представлял. Проверил, работает все хорошо,особых тормозов не увидел.Положил в папку полезняшек. Хороших вам идей и крепкого здоровья.
 
Нельзя ли добавить во внешние переменные символ-исключение, который индикатор будет игнорировать? Приходится мониторить курс рубля, а с моим набором индюков он не дружит и вешает терминал. Также некоторые инструменты требуют других настроек параметров некоторых индикаторов и тоже должны быть исключены.
