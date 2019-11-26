CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Signal Close Open - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7006
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор выдает алерт и отправляет сигнал на почту при закрытии и открытии позиции. А так же при изменении SL, TP, при открытии и удалении отложенного ордера.

Есть выбор о сообщениях по всем сделкам либо только по по той паре на которой стоит индикатор. 

Исключены дублирование сообщений если индикатор стоит на одной и той же паре несколько раз.

sco


    Боксовый Горизонтальный Профиль Боксовый Горизонтальный Профиль

    Боксовый Горизонтальный Профиль с поддержкой распределения Гаусса.

    speed BB speed BB

    Скорость индикатора Bollinger Bands.

    DISCOteca 1.09 (RSI - WPR - ATR) DISCOteca 1.09 (RSI - WPR - ATR)

    Обновление: 1.09. Индикатор для быстрого определения состояния рынка по 28 валютным парам в названиях которых есть символы ("EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF","JPY").

    DISCObar DISCObar

    Индикатор показывающий свечи звезда и молот, также добавлено Moving Average ATR и прочее...