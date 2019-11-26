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Signal Close Open - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор выдает алерт и отправляет сигнал на почту при закрытии и открытии позиции. А так же при изменении SL, TP, при открытии и удалении отложенного ордера.
Есть выбор о сообщениях по всем сделкам либо только по по той паре на которой стоит индикатор.
Исключены дублирование сообщений если индикатор стоит на одной и той же паре несколько раз.
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