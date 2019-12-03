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Индикаторы

DISCOcandle v1.01 - индикатор для MetaTrader 4

SERGEI NAIDENOV
SERGEI NAIDENOV

SERGEI NAIDENOV

5 кодов 5 тем 22 комментария
Просмотров:
8818
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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(обновление 17.12.2019)

Другие индикаторы из серии DISCO можно глянуть тут DISCOteca и DISCObar

DISCOcandle

Индикатор окрашивает свечи на основе показаний индикатора WPR.

Принцип действия:

Если WPR>-50 то свечи окрашиваются синим, если выше WPR UP LEVEL то темно синим. ниже WPR<-50 красные, ниже WPR DOWN LEVEL коричневые, также окрашивается одна свеча если WPR выходит из зоны перекупленности или перепроданности (что может являться сигналом для входа в рынок) на рис. пункт 1.

Настройки:

DISCOcandle input



DISCObar DISCObar

Индикатор показывающий свечи звезда и молот, также добавлено Moving Average ATR и прочее...

DISCOteca 1.09 (RSI - WPR - ATR) DISCOteca 1.09 (RSI - WPR - ATR)

Обновление: 1.09. Индикатор для быстрого определения состояния рынка по 28 валютным парам в названиях которых есть символы ("EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF","JPY").

Four Weeks Four Weeks

Линии поддержки и сопротивления.

Тиковый индикатор сумм разностей между ближайшими тиками Тиковый индикатор сумм разностей между ближайшими тиками

Индикаторы тиковых объемов не показывают где эти тики, вверху, внизу, в середине бара. Индикатор рисует цену каждого тика стрелочками, если цена ушла вверх, синяя стрелочка, вниз, красная. Так же считает разность между текущим и предыдущим тиком, суммирует разность и рисует индикатор. Для 10 тиков сумма разностей показательна по движению цены. Для большего количества тиков корреляция слабая.