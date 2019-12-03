(обновление 17.12.2019)

Другие индикаторы из серии DISCO можно глянуть тут DISCOteca и DISCObar





Индикатор окрашивает свечи на основе показаний индикатора WPR.

Принцип действия:



Если WPR>-50 то свечи окрашиваются синим, если выше WPR UP LEVEL то темно синим. ниже WPR<-50 красные, ниже WPR DOWN LEVEL коричневые, также окрашивается одна свеча если WPR выходит из зоны перекупленности или перепроданности (что может являться сигналом для входа в рынок) на рис. пункт 1.

Настройки:









