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Area MACD 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Модификация первой версии "Area MACD". Советник переписан на новом торговом движке. Добавлены функции (подробнее в разделе " Дополнительные возможности"). Новый параметр " Coefficient" - коэффициент превышения площадей индикатора под и над нулевой линией. Также теперь можно задать таймфрейм индикатора (параметр " MACD: timeframe").
Площадь индикатора под и над нулевой линией подсчитывается за "Number of bars to search for the area of the indicators" баров.
Запуск на H1 и оптимизация:
Рис. 1. Результаты
Рис. 2. Оптимизируемые параметры
Рис. 3. Лучший результат
Справка: оптимизация в режиме "Все тики", "Полный перебор" в сети MQL5 Cloud заняла 1 minutes 13 seconds и стоила мне $0.04 (параметры в советнике выложенном сюда не оптимизированные - я считаю, что каждый должен под свой стиль найти оптимальный результат самостоятельно).
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Советник использующий панель на базе класса CDialog. Торговля по линиям (Горизонтальная линия - OBJ_HLINE или Трендовая линия - OBJ_TREND)Custom Period Separators mt5.mq5
Пользовательский разделители периодов.
Свечной патерн.Awesome Oscillator Support And Resistance EA
Торговая стратегия по индикатору iOA (Awesome Oscillator, AO). Работа отложенными Stop ордерами