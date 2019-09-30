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Индикаторы

Three Candles Pattern mt5 - индикатор для MetaTrader 5

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
4980
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор указывает на свечную комбинацию состоящую из 3-х однонаправленных свечей.



настройки индикатора

  • InpColorH - Цвет треугольника для бычьих свечей
  • InpColorL - Цвет треугольника для медвежьих свечей
  • InpStyle - Стиль линий треугольника
  • InpWidth - Толщина линий треугольника
  • InpFill - Заливка треугольника цветом
  • InpBack - Треугольника на заднем плане

Three Candles Pattern

Three Candles Pattern


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Модификация первой версии "Area MACD"

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